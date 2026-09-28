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Calor arriba de 30° en casi todo territorio potosino

Este lunes, hay probabilidad de lluvias puntuales por la tarde, principalmente en las zonas Huasteca y Altiplano

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 28, 2026 09:54 a.m.
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Calor arriba de 30° en casi todo territorio potosino
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó este lunes sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde, principalmente en las zonas Huasteca y Altiplano.

      En su reporte diario, señala que se monitorea el Huracán categoría 3 "Polo" y la Tormenta Tropical "Rachel" por su aporte de humedad en la región.

      La temperatura máxima será en la Huasteca con 37°C y la mínima estará en zona centro con 15°C. 

      EL REPORTE COMPLETO:  

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