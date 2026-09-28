Calor arriba de 30° en casi todo territorio potosino

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó este lunes sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde, principalmente en las zonas Huasteca y Altiplano.

En su reporte diario, señala que se monitorea el Huracán categoría 3 "Polo" y la Tormenta Tropical "Rachel" por su aporte de humedad en la región.

La temperatura máxima será en la Huasteca con 37°C y la mínima estará en zona centro con 15°C.

EL REPORTE COMPLETO:

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