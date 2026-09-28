UNAM avanza diez posiciones en ranking de sostenibilidad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avanzó diez posiciones en el UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026 y se ubicó en el lugar 76 a escala mundial, con 8 mil 812.5 puntos, informó la institución.

En un comunicado, precisó que la calificación fue 125 puntos mayor que la obtenida el año pasado y equivale al 88.1% del puntaje posible. En América Latina, la UNAM pasó del lugar 15 al 11, mientras que en México mantuvo el tercer puesto.

El avance se produjo en una edición con mayor participación: el ranking evaluó a 2 mil 16 instituciones de 110 países, frente a mil 745 universidades incluidas en 2025.

La Universidad destacó en Gobernanza y Digitalización, un nuevo apartado que representa el 11% de la calificación total. En su primer año de medición, la UNAM obtuvo 950 de los mil 100 puntos disponibles en ese rubro, equivalentes al 86.4%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esa dimensión examina el presupuesto destinado a la sostenibilidad, la coordinación institucional, el uso de tecnologías digitales y de inteligencia artificial, así como el liderazgo de mujeres, la integridad, la alfabetización digital y la existencia de códigos de ética, entre otros indicadores.

- ¿Qué es UI GreenMetric?

Creado por la Universidad de Indonesia en 2010, UI GreenMetric evalúa las operaciones de los campus, su impacto ambiental y la educación orientada a la sostenibilidad.

La UNAM señaló que el resultado constituye una base para seguir fortaleciendo su desempeño en los próximos ciclos.