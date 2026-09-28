Entérate | Los celulares que se quedan sin WhatsApp en octubre

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WhatsApp se prepara para dejar atrás algunos celulares antiguos debido a una actualización en sus requisitos de compatibilidad. A partir de octubre de 2026, los dispositivos Android que no puedan ejecutar Android 6.0 o una versión posterior podrían quedarse sin acceso a la aplicación.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de la app de mensajería, los celulares deberían cumplir con estas características:

- Teléfonos con Android OS 6.0 y versiones más recientes

iPhone con iOS 15.1 y versiones más recientes A partir del 30 de noviembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores.

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WhatsApp advierte que la compatibilidad depende de la versión del sistema operativo instalada.

Celulares que perderían compatibilidad

Entre los dispositivos Android que podrían perder la compatibilidad se encuentran:

Sony

Xperia Z

Xperia SP.

Estos modelos corresponden a equipos que podrían no alcanzar el requisito mínimo de Android 6.0. Sin embargo, la lista no significa que todos los teléfonos mencionados pierdan automáticamente WhatsApp, lo determinante es la versión de software que tengan instalada y si pueden actualizarse.

En cuanto a los iPhone, los que no puedan actualizarse a iOS 15.5 serán los que eventualmente pierdan el soporte de WhatsApp.

La forma más sencilla de comprobarlo es revisar la versión del sistema operativo instalada en el teléfono.

En Android puedes hacerlo desde "Ajustes", después "Acerca del teléfono" y finalmente "Versión de Android". Si el equipo puede actualizarse a Android 6.0 o una versión posterior, podrá cumplir con el requisito señalado por WhatsApp.

En caso de que el celular ya no permita actualizar su sistema operativo, será necesario considerar un cambio de dispositivo para continuar utilizando la aplicación.

Antes de hacerlo, WhatsApp recomienda mantener una copia de seguridad de los chats para evitar perder conversaciones, fotografías, videos y documentos al migrar la cuenta a otro celular. La propia aplicación también puede mostrar notificaciones y recordatorios cuando un sistema operativo está próximo a dejar de ser compatible.