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F1 México 2027; ¿cuánto cuesta el boleto más barato?

La organización ofrece paquetes para los tres días del evento con distintas ubicaciones y servicios exclusivos.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 04:31 p.m.
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F1 México 2027; ¿cuánto cuesta el boleto más barato?
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      Apenas acaba de pasar el Gran Premio de México, y los aficionados de la velocidad ya se pueden ir preparando para lanzarse a la siguiente edición, que se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.


      La cuenta regresiva para la F1 México 2027 ya comenzó. Si planeas asistir, revisa la lista de los precios para elegir el que mejor se adapte a tu presupuesto y no perderte la máxima fiesta del automovilismo.

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      El boleto más barato tiene un precio de $5,580 en la zona naranja, grada 2A; mientras que el resto de las entradas costarán:

      Zona Verde
      Grada 1: $34,500
      Grada 1 + Speed Lounge Banamex: $59,350
      Grada 2: $34,500
      Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamez Zona Verde: $66,500

      Zona Azul
      Grada 3A: $13,750
      Grada 3A Cool Room Banamex: $21,750.
      Grada 4: $18,500
      Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500
      Grada 5: $19,000
      Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000
      Grada 5A: $17,500
      Grada 6: $16,150
      Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150
      Grada 6A: $9,920
      Grada 6B: $12,895

      Zona Rosa
      Grada 8: $14,750
      Grada 9: $17,150
      Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600
      Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000

      Zona Amarilla
      Grada 7: $17,500
      Grada 10: $24,000
      Grada 11: $21,715
      Grada 12: $16,250
      Grada 11 + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $46,565
      Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $57,240

      Zona Gris
      Grada 14 Sur: $14,500

      Zona Café
      Grada 15 Norte: $14,500
      Box Oro Norte: $50,485

      Zona Accesible
      Zona accesible (Zona Verde y Zona Azul): $5,085

      ¿Qué paquetes habrá en la F1 México 2027?
      Como cada año, la organización también ofrecerá paquetes para asistir los 3 días del evento:

      Grand Tour Gold A: $24,000
      Viernes: Box Oro Sur
      Sábado: Grada 7
      Domingo: Grada 4

      Grand Tour Platinum A: $24,500
      Viernes: Grada 4
      Sábado: Box Oro Sur
      Domingo: Grada 7

      Grand Tour Diamond A: $26,400
      Viernes: Grada 7
      Sábado: Grada 4
      Domingo: Box Oro Sur

      Grand Tour Gold B: $26,200
      Viernes: Grada 1 Sky Box
      Sábado: Grada 14
      Domingo: Grada 6

      Grand Tour Platinum B: $27,600
      Viernes: Grada 6
      Sábado: Grada 1 Sky Box
      Domingo: Grada 14

      Grand Tour Diamond B: $31,000
      Viernes: Grada 14
      Sábado: Grada 6
      Domingo: Grada 1 Sky Box

      Grand Tour Gold C: $33,400
      Viernes: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde
      Sábado: Grada 14
      Domingo: Grada 6

      Grand Tour Platinum C: $35,900
      Viernes: Grada 6
      Sábado: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde
      Domingo: Grada 14

      Grand Tour Diamond C: $41,600
      Viernes: Grada 14
      Sábado: Grada 6
      Domingo: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde

      La venta de los boletos es a través de Ticketmaster, donde se obtiene una entrada SafeTix para descargar en una cuenta México GP Account Manager.

      ¿Cuándo será la venta de boletos para la F1 México 2027?
      La preventa Banamex y la venta anticipada Banorte serán el próximo 9 y 10 de noviembre.
      En cambio, la venta para personas que adquirieron el Derecho de Primera Opción (DPO) está programada para el 5 y 6 de noviembre. Y la general, comenzará el día 11 del mismo mes.
      O bien, puedes unirte a la lista de espera aquí https://ticketing.formula1.com/mexico/es/

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