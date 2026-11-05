F1 México 2027; ¿cuánto cuesta el boleto más barato?
La organización ofrece paquetes para los tres días del evento con distintas ubicaciones y servicios exclusivos.
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Apenas acaba de pasar el Gran Premio de México, y los aficionados de la velocidad ya se pueden ir preparando para lanzarse a la siguiente edición, que se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La cuenta regresiva para la F1 México 2027 ya comenzó. Si planeas asistir, revisa la lista de los precios para elegir el que mejor se adapte a tu presupuesto y no perderte la máxima fiesta del automovilismo.
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El boleto más barato tiene un precio de $5,580 en la zona naranja, grada 2A; mientras que el resto de las entradas costarán:
Zona Verde
Grada 1: $34,500
Grada 1 + Speed Lounge Banamex: $59,350
Grada 2: $34,500
Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamez Zona Verde: $66,500
Zona Azul
Grada 3A: $13,750
Grada 3A Cool Room Banamex: $21,750.
Grada 4: $18,500
Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500
Grada 5: $19,000
Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000
Grada 5A: $17,500
Grada 6: $16,150
Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150
Grada 6A: $9,920
Grada 6B: $12,895
Zona Rosa
Grada 8: $14,750
Grada 9: $17,150
Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600
Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000
Zona Amarilla
Grada 7: $17,500
Grada 10: $24,000
Grada 11: $21,715
Grada 12: $16,250
Grada 11 + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $46,565
Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $57,240
Zona Gris
Grada 14 Sur: $14,500
Zona Café
Grada 15 Norte: $14,500
Box Oro Norte: $50,485
Zona Accesible
Zona accesible (Zona Verde y Zona Azul): $5,085
¿Qué paquetes habrá en la F1 México 2027?
Como cada año, la organización también ofrecerá paquetes para asistir los 3 días del evento:
Grand Tour Gold A: $24,000
Viernes: Box Oro Sur
Sábado: Grada 7
Domingo: Grada 4
Grand Tour Platinum A: $24,500
Viernes: Grada 4
Sábado: Box Oro Sur
Domingo: Grada 7
Grand Tour Diamond A: $26,400
Viernes: Grada 7
Sábado: Grada 4
Domingo: Box Oro Sur
Grand Tour Gold B: $26,200
Viernes: Grada 1 Sky Box
Sábado: Grada 14
Domingo: Grada 6
Grand Tour Platinum B: $27,600
Viernes: Grada 6
Sábado: Grada 1 Sky Box
Domingo: Grada 14
Grand Tour Diamond B: $31,000
Viernes: Grada 14
Sábado: Grada 6
Domingo: Grada 1 Sky Box
Grand Tour Gold C: $33,400
Viernes: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde
Sábado: Grada 14
Domingo: Grada 6
Grand Tour Platinum C: $35,900
Viernes: Grada 6
Sábado: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde
Domingo: Grada 14
Grand Tour Diamond C: $41,600
Viernes: Grada 14
Sábado: Grada 6
Domingo: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde
La venta de los boletos es a través de Ticketmaster, donde se obtiene una entrada SafeTix para descargar en una cuenta México GP Account Manager.
¿Cuándo será la venta de boletos para la F1 México 2027?
La preventa Banamex y la venta anticipada Banorte serán el próximo 9 y 10 de noviembre.
En cambio, la venta para personas que adquirieron el Derecho de Primera Opción (DPO) está programada para el 5 y 6 de noviembre. Y la general, comenzará el día 11 del mismo mes.
O bien, puedes unirte a la lista de espera aquí https://ticketing.formula1.com/mexico/es/
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