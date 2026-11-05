F1 México 2027; ¿cuánto cuesta el boleto más barato?

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Apenas acaba de pasar el Gran Premio de México, y los aficionados de la velocidad ya se pueden ir preparando para lanzarse a la siguiente edición, que se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La cuenta regresiva para la F1 México 2027 ya comenzó. Si planeas asistir, revisa la lista de los precios para elegir el que mejor se adapte a tu presupuesto y no perderte la máxima fiesta del automovilismo.

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El boleto más barato tiene un precio de $5,580 en la zona naranja, grada 2A; mientras que el resto de las entradas costarán:Zona VerdeGrada 1: $34,500Grada 1 + Speed Lounge Banamex: $59,350Grada 2: $34,500Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamez Zona Verde: $66,500Zona AzulGrada 3A: $13,750Grada 3A Cool Room Banamex: $21,750.Grada 4: $18,500Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500Grada 5: $19,000Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000Grada 5A: $17,500Grada 6: $16,150Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150Grada 6A: $9,920Grada 6B: $12,895Zona RosaGrada 8: $14,750Grada 9: $17,150Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000Zona AmarillaGrada 7: $17,500Grada 10: $24,000Grada 11: $21,715Grada 12: $16,250Grada 11 + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $46,565Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $57,240Zona GrisGrada 14 Sur: $14,500Zona CaféGrada 15 Norte: $14,500Box Oro Norte: $50,485Zona AccesibleZona accesible (Zona Verde y Zona Azul): $5,085¿Qué paquetes habrá en la F1 México 2027?Como cada año, la organización también ofrecerá paquetes para asistir los 3 días del evento:Grand Tour Gold A: $24,000Viernes: Box Oro SurSábado: Grada 7Domingo: Grada 4Grand Tour Platinum A: $24,500Viernes: Grada 4Sábado: Box Oro SurDomingo: Grada 7Grand Tour Diamond A: $26,400Viernes: Grada 7Sábado: Grada 4Domingo: Box Oro SurGrand Tour Gold B: $26,200Viernes: Grada 1 Sky BoxSábado: Grada 14Domingo: Grada 6Grand Tour Platinum B: $27,600Viernes: Grada 6Sábado: Grada 1 Sky BoxDomingo: Grada 14Grand Tour Diamond B: $31,000Viernes: Grada 14Sábado: Grada 6Domingo: Grada 1 Sky BoxGrand Tour Gold C: $33,400Viernes: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona VerdeSábado: Grada 14Domingo: Grada 6Grand Tour Platinum C: $35,900Viernes: Grada 6Sábado: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona VerdeDomingo: Grada 14Grand Tour Diamond C: $41,600Viernes: Grada 14Sábado: Grada 6Domingo: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona VerdeLa venta de los boletos es a través de Ticketmaster, donde se obtiene una entrada SafeTix para descargar en una cuenta México GP Account Manager.¿Cuándo será la venta de boletos para la F1 México 2027?La preventa Banamex y la venta anticipada Banorte serán el próximo 9 y 10 de noviembre.En cambio, la venta para personas que adquirieron el Derecho de Primera Opción (DPO) está programada para el 5 y 6 de noviembre. Y la general, comenzará el día 11 del mismo mes.O bien, puedes unirte a la lista de espera aquí https://ticketing.formula1.com/mexico/es/