Los estudiantes marchan a CU

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, alrededor de 125 personas, entre padres de familia y estudiantes, se concentraron afuera del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, en la alcaldía Coyoacán, para exigir mayores medidas de seguridad dentro de los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego del asesinato de un alumno ocurrido la tarde del lunes.

Con pancartas y flores, los manifestantes se reunieron en la entrada del plantel, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, bajo el lema “Marcha por la paz y cese de la violencia dentro de la UNAM”. Alrededor de 25 jóvenes con el rostro cubierto elaboraron carteles, realizaron pintas y los colocaron en los muros de la institución.

“Traemos estas flores para recordar a nuestro hijo, a nuestro compañero, pero también como un llamado de paz. No queremos que la violencia se normalice dentro de nuestras escuelas”, expresó la señora Teresa, madre de un alumno de primer semestre.

“Nosotros no venimos a destruir, venimos a exigir seguridad. El bloque negro no está aquí para generar violencia, sino para protegernos de amenazas”, dijo un alumno del sexto semestre, quien pidió mantener el anonimato.

Queremos que la UNAM y las autoridades escuchen, que tomen acciones reales, no sólo comunicados. No podemos seguir llorando a nuestros compañeros”, comentó entre lágrimas una estudiante de tercer semestre.

La comunidad universitaria espera que la movilización se desarrolle sin violencia y que la exigencia central —garantizar la seguridad en los planteles— sea atendida con urgencia.

Por otra parte, la sexta edición del Festival Música contra el Olvido (MCO), que se programó para el 27 y 28 de septiembre, fue cancelada tras el ataque que tuvo lugar el lunes en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades.

La cancelación se anunció la tarde de ayer por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Música Contra el olvido inauguraría, inicialmente, el Festival CulturaUNAM el próximo fin de semana en Las Islas del campus central de Ciudad Universitaria.

“Cultura UNAM lamenta los terribles sucesos que tuvieron lugar el lunes pasado en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, se une al luto de las víctimas y de la comunidad universitaria, y continúa trabajando para reducir las violencias y a favor de una cultura de paz”, se lee en el comunicado que se publicó desde la cuenta de X de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (@CulturaUNAM).