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Maru Campos responde a Javier Corral

Javier Corral anunció que desiste de la impugnación contra la gobernadora por intento de detención en 2024

Por El Universal

Junio 02, 2026 03:59 p.m.
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Maru Campos responde a Javier Corral
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      La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reaccionó este día en relación a el anuncio que hiciera el senador Javier Corral Jurado, donde informó que desiste a la impugnación de investigación en su contra, con un "espero se le esté acabando el 20".

      Respuesta de María Eugenia Campos al desistimiento de Javier Corral

      "Hasta que alguien le dijo algo, ¿no?. Siempre tan, según él, tan valiente, tan entrón, tan justo, absoluto, honesto. Él sabe que tiene más de diez años persiguiendo a una servidora, y bueno espero que se le esté acabado el 20", refirió Maru Campos este martes en Chihuahua.

      Detalles del desistimiento de Javier Corral

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      Lo anterior luego de que el exgobernador Corral informara en un comunicado junto con sus abogados, que desistió a la impugnación de la investigación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el intento de detención en agosto del 2024.

      Esta demanda se llevaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGR).

      Sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre una supuesta injerencia extranjera en el país y en la política interna, la gobernadora de Chihuahua, aseguró que eso no pasaría y que la verdadera injerencia sería del crimen organizado.

      "Está muy lejano eso, claro que no, y los mexicanos no lo permitiríamos. Injerencia más bien del crimen organizado, es de donde tenemos que cuidarnos", aseguró.

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