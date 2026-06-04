Pese a provocaciones, no habrá represión: Sheinbaum a la CNTE

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A una semana de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los actos de violencia y destrozos registrados durante las recientes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) forman parte de una estrategia de provocación y un discurso de la ultraderecha para forzar una respuesta represiva de su gobierno, la cual descartó categóricamente.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre la preocupación expresada por la Secretaría de Gobernación (Segob) respecto a la imagen que proyecta el país al exterior debido a las protestas magisteriales, que en los últimos días han incluido daños a inmuebles y enfrentamientos.

Sheinbaum sostuvo que detrás de estos hechos existe una intención de generar confrontación y aseguró que algunos grupos buscan beneficiar políticamente a sectores opositores.

"Hay mucha provocación. Los extremos se juntan. Ayer lo dije. En los regímenes anteriores estos ni salían en los medios. Ahora hacen un escándalo. Y quienes hacen estos destrozos, yo pienso que están provocando. Pero al mismo tiempo hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice: hay que actuar contra el régimen. Entonces, pues están haciendo un juego a la ultraderecha, si no es que son lo mismo, la verdad", declaró.

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La presidenta señaló que el objetivo de quienes promueven estas acciones sería provocar una reacción de fuerza por parte del Estado.

-"¿Qué quieren? Pues que haya represión. No va a haber represión", enfatizó.

Sheinbaum reiteró que las movilizaciones violentas buscan colocar al gobierno en una situación de confrontación.

"Es una provocación para que nosotros actuemos. Y reprimamos. Es una provocación", insistió.

Las declaraciones ocurren en medio de una escalada de tensiones con la CNTE, cuyas movilizaciones han incluido bloqueos, plantones y protestas en diversos puntos de la capital del país para exigir mejoras laborales y cambios en el sistema de pensiones del magisterio.

CNTE rechaza propuesta para desaparecer el Usicamm

Bajo consignas de "¡El paro, el paro, es culpa del Estado!" y "¡Si no hay solución, seguiremos en plantón!", la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó la propuesta del Gobierno federal de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), al considerar que no resuelve sus demandas centrales y reiteró que su principal exigencia es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

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"Si bien es cierto en materia educativa para la mayoría de los estados del país el Usicamm desde luego se debe eliminar, también es cierto que la abrogación de la reforma educativa no es únicamente eliminar el Usicamm y eso lo hemos externado al gobierno federal. Pero también es cierto que a nivel nacional hoy la demanda puntual del magisterio de la CNTE es la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, una jubilación digna para todos los trabajadores del Estado", señaló la dirigencia magisterial.

En un mensaje previo a la reunión con autoridades federales, la Comisión Nacional Única de Negociación sostuvo que las respuestas entregadas este miércoles por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE no atienden las demandas fundamentales del movimiento, por lo que insistió en que la solución pasa por cambios de fondo al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

La CNTE afirmó que acudió a la mesa de diálogo para reiterar su exigencia de respuestas concretas y sostuvo que quien debe encabezar las negociaciones es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Nuestra exigencia sigue siendo puntual. Respuestas claras a las demandas que ya hemos planteado a este gobierno", expresó.

Siguen movilizaciones este 4 de junio

Los dirigentes informaron además que las movilizaciones continuarían este jueves con la liberación de casetas en los accesos a la Ciudad de México, particularmente en las de Ecatepec, la salida a Cuernavaca y San Marcos, en la autopista México-Puebla.

Rechazaron las acusaciones de extorsión por esta acción y aseguraron que se trata de permitir el paso libre de los automovilistas como una forma de protesta contra el costo de los peajes y la privatización de carreteras. "No, es paso libre", subrayaron.

La Coordinadora también responsabilizó al gobierno federal de la huelga nacional que mantiene desde el 1 de junio. Según sus dirigentes, durante los últimos meses realizaron paros escalonados y diversas acciones de protesta sin obtener respuestas satisfactorias a sus demandas.

"La responsabilidad de que estemos en una huelga nacional de la CNTE es del gobierno federal. Si desde un principio ya tuvieran respuesta a nuestras demandas centrales, sin duda alguna no estaríamos aquí", sostuvo la organización.

La CNTE adelantó que será la Asamblea Nacional Representativa y las consultas con las bases las que determinen los siguientes pasos del movimiento en caso de que el gobierno mantenga la misma postura presentada en las mesas de negociación recientes.