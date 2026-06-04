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Crece demanda en servicios de salud mental: DIF

Estela Arriaga Márquez resaltó la necesidad de contar con más cetros de atención

Por Samuel Moreno

Junio 04, 2026 01:45 p.m.
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Crece demanda en servicios de salud mental: DIF
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      Entre 25 y 35 personas reciben atención diariamente en el Centro de Salud Mental del DIF Municipal de San Luis Potosí, una cifra que refleja la creciente demanda de servicios psicológicos y psiquiátricos entre la población, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.

      La titular del DIF municipal señaló que la afluencia de usuarios ha sido constante desde la puesta en marcha de este espacio, donde se brindan consultas de psicología, neuropsicología y psiquiatría, lo que ha permitido ampliar la atención especializada en materia de salud mental.

      Explicó que la creación del centro respondió a una necesidad detectada previamente por las áreas de psicología y prevención del Sistema Municipal DIF, donde se observó que muchos usuarios requerían no solo acompañamiento psicológico, sino también valoración y tratamiento psiquiátrico.

      Arriaga Márquez reconoció que la elevada demanda evidencia la importancia de fortalecer este tipo de servicios e incluso consideró deseable que existieran más centros de salud mental en distintos puntos de la ciudad para acercar la atención a un mayor número de personas.

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      Aunque admitió que la necesidad de estos servicios sigue siendo amplia, aseguró que actualmente se trabaja para mantener la cobertura y llegar a más ciudadanos, ante una problemática que cada vez genera mayor demanda de atención profesional en la capital potosina.

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