Miss Universe Puerto Rico lucha contra el cáncer de seno a sus 32 años

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Jaylene Marie Álvarez Del Valle

vive una situación complicada y de lucha desde enero, cuando le

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, ella misma descubrió el tumor y ahora, a sus 32 años, comparte en redes los pasos de su lucha por sobrevivir.Con, Jaylene Marie conmovió a la opinión pública al revelar a, de forma muy abierta y valiente su situación de salud, ya que el 11 de diciembre de 2025 letriple negativo, un tipo de tumor de rápido crecimiento.Ella mismamediante la, fue en ese momento cuando se percató de que algo no era normal en uno de sus senos.Desdeha utilizado sus redes sociales como un espacio desobre su estado de salud, donde ha compartido imágenes vistiendo de color rosa y ha mostrado de forma directa el proceso de su, incluyendo los efectos de la denominada "quimio roja" y la pérdida de cabello.En declaraciones recientes de, también habló con mayor profundidad sobre elde la enfermedad. Reconoció que ha enfrentado días difíciles en los que ha pensado en abandonar el tratamiento debido al dolor, aunque señaló que continúa adelante apoyada en su"Comparto mi historia porque, sidecide hacerse un examen, tocarse el seno, hacer preguntas o buscar ayuda gracias a este, entonces todo habrá valido la pena", expresó en una publicación reciente enJaylene Marie Álvarez,, presentadora y coach profesional ha mostrado unay de lucha en redes, donde dapara afrontar la realidad que a ella, asegura, le cambió la vida."Cuando recibí la noticia de que tenía cáncer, sentí que mi mundo se detenía por un instante. El, lay las preguntas llegaron de golpe", confesó.Jaylene Marie ha tomado al menosy se someterá amás; las quimios rojas, dijo, la dejan de cama por dos semanas, aún no entiende por qué éstas tienen unen ella."No quiero romantizar esta experiencia con mis fotos o posts. Esto es una de las cosas más horribles que un ser humano puede experimentar. No se lo pueden ni imaginar porque por alguna razónmucho al respecto", confesó.Aunque Jaylene Marie afronta la enfermedad con la, confiesa quees posible tener buenos pensamientos ni, de hecho, ella se ha sentido muy mal en varias ocasiones, sin embargo, confía en que este no es el final."El, la energía desaparece y la cama se convierte en el único lugar posible. Incluso en los días más difíciles, sigo creyendo que esta historia no termina aquí. Sigo creyendo en los milagros, en la sanidad y en lapone dentro de mí cada día".