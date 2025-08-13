logo pulso
Matan a 2 personas en un asalto en Veracruz

Por El Universal

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Matan a 2 personas en un asalto en Veracruz

Veracruz, Ver.- En un aparente asalto ocurrido en el norte de Veracruz, delincuentes mataron a dos personas y dejaron heridos a dos más (entre ellos un niño), todos ellos integrantes de una familia.

Los reportes policiales, señalan que los hechos ocurrieron en la comunidad El Aguacate del municipio de Papantla, región donde desde hace una semana se desplegaron agentes castrenses y de la Guardia Nacional para contener la ola delictiva.

En el sitio, delincuentes persiguieron e interceptaron a los ocupantes de una camioneta, a quienes presuntamente les robaron cerca de 150 mil pesos.

Durante el atraco, fueron asesinados dos hombres de 29 y 33 años de edad; además dejaron gravemente heridos a otro joven de 24 años y a un niño de cinco, los cuales fueron trasladados a hospitales de la zona.

Fue la semana pasada cuando se anunció que cerca de 400 elementos castrenses y navales fueron desplegados en la zona norte de Veracruz, azotada por la violencia.

Se trató de 300 efectivos del Ejército mexicano y Guardia Nacional, así como 80 elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México.

El despliegue vino luego del asesinato de la profesora jubilada y taxista, Irma Hernández, así como del motín en el penal de Tuxpan que dejó ocho muertos y diez heridos, así como la aparición de seis cuerpos desmembrados en esa región.

