Emboscada en Veracruz deja dos agentes federales muertos

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Ciudad de México.- Dos agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) murieron y una uniformada más resultó herida en un operativo en Veracruz en el que fueron rescatadas dos víctimas de secuestro, tras la intervención de elementos del Ejército, Marina, GN, fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que el viernes sus agentes fueron agredidos con arma de fuego cuando realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, colindante con Oaxaca, dejando un saldo de dos efectivos caídos en el cumplimiento del deber y una agente herida que recibe atención médica en un hospital.

Aunque no se dieron más detalles oficiales, trascendió que los efectivos fueron emboscados por una célula delictiva ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en esa localidad. colindante con Oaxaca.

"Lamentablemente, dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada; recibe atención médica y cuenta con todo nuestro respaldo", indicó el mando policial Derivado de lo anterior, reportó García Harfuch, dos personas secuestradas en Omealca, Veracruz, fueron liberadas sanas y salvas.

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En tanto, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó la muerte de dos agentes federales de la SSPC y expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los agentes, y honró su servicio por trabajar por conseguir comunidades más seguras.

También externó sus deseos de pronta recuperación para la agente mujer que resultó herida.