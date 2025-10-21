Matan en Apatzingán a dirigente limonero

Morelia, Mich.- Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue encontrado muerto la mañana de este lunes en un camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, en la Tierra Caliente de Michoacán.

El también líder de los productores citrícolas en el país fue torturado y su cuerpo abandonado adentro de su camioneta.

Las primeras investigaciones refieren que Bravo Manríquez fue privado de la libertad por hombres armados, la tarde del domingo, en una orilla de la cabecera municipal. Los criminales lo trasladaron a la localidad de Cenobio Moreno (también conocida como Las Colonias), donde fue torturado y asesinado.

Cerca de las 21:40 horas del domingo, la camioneta con el cuerpo fue abandonada en un camino a Los Tepetates.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sábado, el líder limonero había convocado en redes sociales a todos los productores de limón a una reunión para “partirle la madre” a los coyotes, a quienes constantemente denunciaba por cometer abusos y, según decía, ser parte del crimen organizado.

Bernardo Bravo Manríquez, también era la cabeza del gremio citricultor que paralizó el corte y la comercialización de limón en varias ocasiones, como parte de sus acciones en contra del pago de las cuotas de extorsión a los que el sector es obligado por Los Viagras.

La lucha contra

las extorsiones

El líder limonero, de 41 años de edad, ya había denunciado amenazas en su contra por parte de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, uno de los principales operadores de dicha organización criminal, que se asoció con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para autonombrarse Cártel Michoacán Nueva Generación.

Desde hace tres años, la Asociación de Citricultores inició la cruzada contra las extorsiones en ele stado, con Bernardo Bravo al frente de la misma.

Consultados sobre el homicidio del presidente de la ACVA, productores de limón de Michoacán concluyeron que Los Viagras, “cumplió sus amenazas y mató a Berna para mandarnos un mensaje a todos”.

“Pero no nos hagamos pendejos. Ya sabemos que fueron Los Viagras los que se chingaron a Bernardo para mandarnos un mensaje a todos, pero no nos vamos a acular, porque, de todos modos, muertos ya estábamos”, expresó el productor, que guardó el anonimato.