Nacional

Mitos mayas llegan al arte circense

Por AP

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
Mitos mayas llegan al arte circense

Ciudad de México.- El director artístico mexicano Jorge Díaz tenía un repertorio de cuentos bastante único para leer con su hijo. En vez de acudir a historias infantiles como “Pinocho”, se adentraban en relatos más cercanos a casa. Uno de ellos era el Popol Vuh, libro que aglutina diversos mitos mayas .

“Retomar esos cuentos es importante”, dijo Díaz, cuya abuela le contaba relatos maravillosos de herencia indígena. “Hay un montón de cuentos prehispánicos que son muy bonitos y que de repente están olvidados”.

El que le gustaba repasar con su hijo cuenta la historia de los gemelos prodigiosos, Hunahpú e Ixbalanqué. En el Popol Vuh, los hermanos emprenden un viaje al Inframundo maya. Ahí confrontan a la muerte y eventualmente la vencen y se transforman.

El mito inspiró a Díaz a montar una adaptación que llamó “Salto mortal al Xib’alb’a”. Fusionando artes circenses con teatro, emplea acrobacias y elementos cercanos al ritual para reimaginar la historia ancestral en el escenario.

“Buscamos cómo darle una identidad a la obra a partir del circo, pero no quería que fuera el puro truco, la parte espectacular”, dijo. “Sino que se fuera integrando con la historia, con los personajes, generando atmósferas”.

La compañía detrás de “Salto mortal al Xib’alb’a” fue fundada hace 20 años por Díaz y Jessica González, quien también es artista y actualmente es su directora general. Aunque “Tránsito Cinco” comenzó enfocada en teatro, con el tiempo evolucionó hasta concentrarse en las artes circenses.

Durante poco más de una hora, “Salto mortal al Xib’alb’a” relata el viaje de los gemelos entre el mundo de vivos y muertos. La obra termina cuando los hermanos nacen luego de que su madre queda milagrosamente embarazada cuando el cráneo de su padre le escapa en la mano, una transferencia simbólica de la vida.

“En la visión de los mayas, la muerte no era el fin, sino la posibilidad del renacimiento”, dijo Díaz.

