Morena en campaña; aprovecha vacíos

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Chilpancingo, Gro.- Guerrero se está pintando de guinda. Literal. Todos los días aparecen más bardas rotuladas con los nombres de los y las aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura.

Para la elección por la gubernatura y para que inicie la campaña electoral falta un año, sin embargo, en Guerrero los y las aspirantes de Morena ya iniciaron. En casi todo el estado, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, se pueden ver bardas, lonas y algunos espectaculares con los nombres de algunos aspirantes a la candidatura.

Es recurrente toparse por las calles del estado y en las carreteras rótulos como éstos: "Es Jacinto", "#iVAn pa´rriba", "En la encuesta Beatriz es la respuesta", "Amilcar Va", "#Rogelio Ortega" o "Esthela", que en este caso va acompañado por el rostro de la exconsejera jurídica de la presidencia de la República, Esthela Damián Peralta.

Sobre las pintas de los y las aspirantes morenistas, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, afirmó que existe un vacío legal que no permite sancionar desde ahora a los que se promuevan. Explicó que los actos anticipados de campaña se definen hasta que ya se declaró el inicio del proceso electoral, previos a la campaña.

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