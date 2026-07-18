Muere en campamento militarizado una joven

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CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Dafne Zapata Quintos, de 13 años, falleció por presuntos maltratos y negligencia que, según su mamá, habría recibido en un campamento militarizado en Ciudad Madero.

Este viernes, Alejandra Quintos, madre de la joven, relató que son originarias de Ciudad Mante, y por el prestigio de la Academia Militarizada de Marina Doenitz decidió inscribirla al curso de verano, al cual ingresó el lunes 13 de julio.

"La llevé con todos los materiales que me pidieron y para el día martes me dijeron que haciendo los ejercicios la niña se desvaneció", recordó.

Alejandra cuenta que se comunicó con ella una persona a quien identificó como Estrellita, a quien le llaman sargento y es quien cuidaba el área femenil. "Mi hija venía a probar la experiencia en el curso, y en cuatro días está muerta. ¿Por qué?".

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A las 22:00 horas del jueves 16, Estrellita le volvió a llamar a Alejandra para comentarle que ya había cenado, pero que la llevaron al doctor, porque tenía tos y que cada cuatro horas le daban medicamento. "Me dice, ´estamos un poco desveladitos porque yo la estoy cuidando como una mamá. Pero todo bien. ¿Cómo ves, sí la vas a inscribir a secundaria?´. Le dije, no.