Muere mexicano por lluvia en NY

Ciudad de México.- Las autoridades identificaron a un mexicano entre los dos muertos que dejaron las inundaciones por las lluvias torrenciales del jueves en la ciudad de Nueva York.

A las 16:44, las autoridades respondieron a una llamada de auxilio en Washington Heights, un barrio del norte de Manhattan. Al llegar, la policía supo que un hombre de 43 años se encontraba en el interior de una sala de calderas inundada en el sótano cuando perdió el conocimiento y dejó de responder, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), de acuerdo con medios estadounidenses.

Tras recuperar su cuerpo, fue declarado muerto en el lugar, según informaron las autoridades. El hombre fue identificado posteriormente como Juan Carlos Montoya Hernández, originario de México.

Hernández había vivido en una pequeña habitación en el sótano del edificio durante al menos una década, según CBS News. Era muy querido por todos, según declaró un residente al medio. El primo de la víctima dijo que deja cinco hijos huérfanos, indicó CBS News.

En otro caso, la policía respondió a una llamada al 911 y se enteró de que un hombre estaba atrapado en el sótano del número 564 de la avenida Kingston, en el barrio de Flatbush, Brooklyn.

Fue rescatado por buzos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York y trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde falleció, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York a la revista PEOPLE en un comunicado.

La vecina, Renée Phillips declaró a The New York Times que él había rescatado a uno de sus perros del sótano y regresó por el otro, pero quedó atrapado y tanto él como el perro murieron.