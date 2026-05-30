Alcalde de Cuautla es detenido por presuntas ligas con el narco
La aprehensión se suma a más de 85 funcionarios detenidos en Morelos
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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos como parte del Operativo Enjambre.
En redes sociales el titular de la SSPC detalló que el alcalde fue aprehendido en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario era buscado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
"En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el Gabinete de Seguridad gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús "N", presidente municipal de Cuautla, Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República", escribió el secretario de Seguridad en su cuenta de X.
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Detalló que esta detención se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos y que suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en el marco del Operativo Enjambre, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.
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