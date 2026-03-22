Negligencia acentúa la pobreza de una familia

Ahuatepec, Tlapa, Gro.- En la casa de la familia Herrera Luna desde hace siete meses todo gira alrededor de la recuperación de la hija mayor, Petra.

Una tarde de agosto del 2025, a Petra la invadió un dolor en el estómago y Manuela Luna, su madre, se la llevó al hospital general del IMSS-Bienestar en Tlapa, en la Montaña de Guerrero. Una semana después, la joven salió del hospital con el intestino grueso desconectado y expuesto.

De eso han pasado siete meses y Petra continúa así. En el hospital de Tlapa no hay un especialista que le realice una cirugía y le conecte de nuevo el intestino.

Todos los días están en una disyuntiva de comprar los insumos para las curaciones de Petra o comprar comida o mandar a los otros dos hijos a la escuela. Todos los días ha optado por mantener bien a Petra.

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Manuela y su esposo, Camilo Herrera, durante estos siete meses han tenido que hacer de todo. Manuela cada vez que puede preparar tamales y atole y sale a venderlos al pueblo. Camilo sale al pueblo o hasta Tlapa a buscar quién lo contrata para limpiar milpas o como ayudante de albañil donde le pagan unos 300 pesos por día.

Ni vender tamales y rentarse como ayudante han sido suficientes para llevar comida y que no falte nada para las curaciones de Petra.

La familia durante estos siete meses ha tenido que conseguir cada mes por lo menos 5 mil pesos extras. Necesitan comprar de dos a tres paquetes de bolsas de colostomía que salen hasta en 700 pesos, más las gasas, guantes, cintas, cremas para la quemadura de la piel.

En junio del 2025, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, en la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar de Tlapa, aseguró que se invirtieron más de 2 mil 400 millones de pesos en infraestructura y 650 millones de pesos en equipamiento.

Ese fue el discurso oficial, pero la realidad es más cruel: las negligencias, la falta de especialidad y medicamentos e insumos están ocurriendo todos los días.