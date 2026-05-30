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Niegan amparo a alcalde de Jonacatepec, Mor.

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Niegan amparo a alcalde de Jonacatepec, Mor.
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      Cuernavaca, Mor.- El presidente municipal de Jonacatepec, Israel Andrade, citado en investigaciones federales por presuntos nexos con la delincuencia, presentó un recurso de amparo ante la justicia federal tras denunciar el inminente riesgo de ser aprehendido por corporaciones policiales.

      Andrade, quien cumple su cuarto periodo como alcalde de ese municipio, en distintos tiempos y por varios partidos políticos, argumentó en su recurso de amparo que policías del municipio de Temoac, contiguo a su demarcación, irrumpieron en el Palacio Municipal de Jonacatepec y señalaron que llevaban "una orden" para ser ejecutada.

      El edil solicitó la suspensión de cualquier orden de detención o arresto en su contra, sin embargo, el juzgado federal concluyó que no era posible concederla en esos términos al considerar que el acto reclamado ya había sido emitido, por lo que se trata de un acto consumado.

      Hace nueve días elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ejecutaron siete de 10 órdenes de aprehensión contra un alcalde, un expresidente municipal, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, dirigentes locales del Transporte Público y una consejera de Morena.

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