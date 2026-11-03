Alistan operativo especial por el Buen Fin en la capital
Policía Cibernética trabaja en detectar páginas falsas que intentan estafar a consumidores.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara un operativo especial por el Buen Fin, con acciones de vigilancia en plazas comerciales, cajeros automáticos y el Centro Histórico, además de medidas para detectar páginas apócrifas que intenten cometer fraudes durante la temporada de compras, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.
El funcionario explicó que la Policía Cibernética trabajará en la identificación y baja de sitios falsos que ofrezcan productos y puedan afectar económicamente a los consumidores. A la par, la Policía Vial reforzará sus labores ante el incremento de circulación vehicular que se registra en las inmediaciones de las plazas comerciales y en el primer cuadro de la ciudad.
Por parte de la Guardia Municipal, se establecerán recorridos de proximidad social al interior de los centros comerciales y vigilancia en cajeros automáticos, principalmente para prevenir robos y engaños relacionados con el intercambio o desplazamiento de tarjetas bancarias, una práctica utilizada para despojar a los usuarios de su dinero.
Villa Gutiérrez señaló que también utilizarán las dos torres de vigilancia adquiridas recientemente, las cuales serán colocadas de manera itinerante en distintos centros comerciales. Estos equipos ya han sido desplegados en plazas como Tangamanga, Sendero, El Dorado y Plaza San Luis, y cuentan con cámaras que transmiten imágenes en tiempo real al C4 municipal.
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Asimismo, el secretario reconoció que la Policía Cibernética enfrenta intentos de intrusión informática prácticamente todos los días; sin embargo, aseguró que hasta el momento ninguno ha representado una situación de riesgo para la corporación, debido a los mecanismos de protección y vigilancia con los que cuentan.
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