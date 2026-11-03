logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exige PAN a gobierno estatal informar sobre inversiones en la capital

Dahud Uresti señaló que falta de información sobre destino y resultados de proyectos estatales en el municipio

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 03, 2026 01:24 p.m.
A
Exige PAN a gobierno estatal informar sobre inversiones en la capital
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Gobierno del Estado debe informar cuánto dinero ha invertido en la capital durante los últimos cinco años y qué beneficios han generado esos recursos, cuestionó Enrique Dahud Uresti, secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

      El líder blanquiazul señaló que falta de información sobre el destino y los resultados de los proyectos estatales en el municipio.

      Planteó que los anuncios de obras públicas deben estar acompañados de información sobre el monto de inversión y sus beneficios para la población. El cuestionamiento se dio en medio del conflicto entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento capitalino por la acumulación de más de 30 procedimientos de obra pública en la Contraloría Estatal.

      De acuerdo con Dahud Uresti, los trámites permanecieron acumulados durante meses, lo que llevó al Ayuntamiento a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según expuso, el máximo tribunal concedió una suspensión y ordenó atender las solicitudes pendientes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante esta situación, el panista cuestionó cuántas obras municipales se retrasaron y cuánto recurso público dejó de ejercerse oportunamente por la falta de resolución de los procedimientos.

      También exigió al Gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona explicar por qué los trámites permanecieron detenidos durante meses.

      Dahud Uresti sostuvo que las diferencias entre administraciones no deben interferir con las atribuciones municipales y pidió respeto a la autonomía del Ayuntamiento. Consideró que recurrir a la SCJN para defenderla es un derecho constitucional y no un capricho político.

      LEA TAMBIÉN

      Gobierno "arrebata" a municipio obra en Zona Industrial

      El proyecto capitalino ya no será liberado por la Contraloría Estatal, reveló Galindo Ceballos

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aprueba TEESLP prórroga para consultas indígenas en Mexquitic
      Aprueba TEESLP prórroga para consultas indígenas en Mexquitic

      Aprueba TEESLP prórroga para consultas indígenas en Mexquitic

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El Ayuntamiento solicitó más tiempo para completar el proceso

      No alcanzaría el agua para tiburones en Tangamanga: Galindo
      No alcanzaría el agua para tiburones en Tangamanga: Galindo

      No alcanzaría el agua para tiburones en Tangamanga: Galindo

      SLP

      Rolando Morales

      El edil capitalino recordó que Interapas abastece de líquido al parque, pese a que hay un tratadora

      Exige PAN a gobierno estatal informar sobre inversiones en la capital
      Exige PAN a gobierno estatal informar sobre inversiones en la capital

      Exige PAN a gobierno estatal informar sobre inversiones en la capital

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Dahud Uresti señaló que falta de información sobre destino y resultados de proyectos estatales en el municipio

      Propone el PAN revisar contratos del Ceepac
      Propone el PAN revisar contratos del Ceepac

      Propone el PAN revisar contratos del Ceepac

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La titular del Órgano Interno de Control del CEEPAC podría comparecer ante Congreso