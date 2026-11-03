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Jude Bellingham protagoniza campaña de Calvin Klein

La sesión fotográfica fue dirigida por Oliver Hadlee Pearch en agosto.

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 01:31 p.m.
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Jude Bellingham protagoniza campaña de Calvin Klein
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       Jude Bellingham suma una nueva faceta a su trayectoria fuera del futbol. El jugador inglés, una de las figuras del Real Madrid, protagoniza por primera vez una campaña para Calvin Klein, en la que deja a un lado el uniforme deportivo para convertirse en el rostro de la línea de ropa interior Icon Cotton Stretch.


      La colaboración reúne dos universos que han encontrado cada vez más puntos de encuentro: el deporte y la moda. Con una propuesta visual minimalista, la firma pone al futbolista en el centro de las imágenes, donde la actitud, la seguridad y el diseño de las prendas tienen todo el protagonismo.

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      La campaña fue fotografiada y dirigida por Oliver Hadlee Pearch en Madrid, durante agosto de 2026. En las imágenes, Bellingham aparece con distintos modelos de ropa interior de la colección, en una sesión que también incorpora un guiño a sus celebraciones características después de anotar un gol.
      Para esta campaña, Jude Bellingham luce distintas siluetas de la línea Icon Cotton Stretch, una propuesta que combina algodón elástico con diseños pensados para ofrecer comodidad, soporte y flexibilidad.
      Entre las piezas destaca el nuevo Icon Cotton Stretch Shine Trunk, que actualiza la banda elástica con el logotipo Infinity Bond en un acabado brillante. A este diseño se suman los modelos Boxer Brief, Low Rise Trunk, Hip Brief y Slim Boxer, que ofrecen distintas alternativas de corte dentro de la colección.
      La propuesta mantiene una estética sencilla y reconocible de Calvin Klein: prendas de líneas limpias en las que la cinturilla con el nombre de la marca se convierte en uno de los elementos principales del diseño.
      Más allá de posar frente a la cámara, el futbolista también compartió qué le atrajo de esta colaboración. Bellingham conectó con el concepto creativo de la campaña, que plantea la confianza personal como algo que comienza por sentirse cómodo con uno mismo.
      El jugador explicó que disfrutó trabajar con la firma y que le interesó poder interpretar la idea desde su propia personalidad. Así, su debut como imagen de Calvin Klein no se limita a mostrar una colección de ropa interior, sino que lo presenta en un contexto distinto al que suele acompañar su carrera deportiva.
      La campaña de Jude Bellingham para Calvin Klein se lanzó globalmente el pasado 2 de noviembre y puede encontrarse en las tiendas de la marca, su plataforma digital y sus canales oficiales en redes sociales.

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