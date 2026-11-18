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El Instituto Nacional Electoral (INE) designó cinco nuevos encargados de despacho en su estructura ejecutiva.

A través de un comunicado, los 10 consejeros electorales del instituto señalaron que participaron activamente y estuvieron de acuerdo con la decisión de nombrar dos direcciones ejecutivas y tres unidades técnicas provisionales, que continúen con el trabajo del organismo.

Cambios en la estructura ejecutiva del INE

"Los cambios buscan mantener en marcha los trabajos del instituto durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027. Los consejeros electorales continuarán la revisión de la estructura ejecutiva para mejorar la coordinación entre las áreas y atender las necesidades operativas del instituto".

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Los consejeros electorales también señalaron que, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el INE dará a conocer las decisiones que resulten de esa revisión de perfiles y funcionarios.

Los nombramientos se dieron en el Servicio Profesional Electoral Nacional, la actualización del Padrón Electoral y de la Lista Nominal, la operación de los servicios informáticos, la promoción de la igualdad de género y la no discriminación, y la atención de los procedimientos sancionadores en materia electoral.

Perfil de los nuevos encargados de despacho

Los nombramientos

Karla Sofía Sandoval Domínguez quedó como encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN). Antes se desempeñó como directora de la Carrera Profesional Electoral del INE, donde condujo dos concursos públicos de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y 11 certámenes internos.

Juan Gabriel García Ruiz fue nombrado encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE). Según el INE, cuenta con más de 30 años de experiencia electoral. Dirigió la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y fue secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia.

Ariadna Morales Puente quedó al frente de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). Es ingeniera en Computación por la UNAM y se ha desempeñado como directora de Sistemas del INE, con experiencia en desarrollo de sistemas y coordinación de proyectos tecnológicos.

Itzel Aguilar Ambrocio se desempeñará al frente de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Estuvo a cargo de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche, donde impulsó la coordinación entre instituciones para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Finalmente, fue designada Yesenia Flores Arenas como encargada del despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Ella ocupó la Subdirección de Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Jefes de oficina

Ocuparán áreas clave para la organización de la elección de 2027

Karla Sofía Sandoval

Dirección del Servicio Profesional Electoral

Ha conducido procesos de promoción y ascenso de personal.

Juan Gabriel García Ruiz

Dirección del Registro Federal de Electores

Dirigió la Secretaría de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

Ariadna Morales

Unidad Técnica de Servicios de Informática

Tiene experiencia en desarrollo de sistemas y proyectos tecnológicos.

Itzel Aguilar Ambrocio

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

Estuvo a cargo de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche.

Yesenia Flores

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

Ha trabajado en Procedimientos Administrativos Sancionadores del INE.