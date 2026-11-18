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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supervisó la llegada del séptimo tren de monorriel que se incorporará al sistema de transporte de las Líneas 4 y 6 del Metro, durante un recorrido por los Patios y Talleres ubicados en la colonia La Fe, donde también revisó los avances de la infraestructura necesaria para su operación.

Samuel García supervisa llegada del séptimo tren monorriel

La nueva unidad forma parte de un pedido de 13 trenes contratado con el consorcio integrado por Mota-Engil México y CRRC, que serán utilizados en ambas líneas. Cada convoy tendrá capacidad para transportar hasta 720 pasajeros y podrá alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora.

Durante la visita, García Sepúlveda destacó que los vehículos funcionarán con energía eléctrica y contarán con conexión gratuita a internet, además de un sistema de vigilancia enlazado al C5. El mandatario estatal señaló que estas características forman parte del equipamiento previsto para las nuevas unidades.

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Avances en infraestructura y equipamiento del Metro

El proyecto contempla la construcción de 34 kilómetros de infraestructura ferroviaria, con los que se ampliará la extensión actual del Metro. También incluye un esquema de integración tarifaria mediante una misma tarjeta para utilizar el Metro, Transmetro y los camiones del transporte público.

Por su parte, Abraham Vargas, director general de Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, informó que otro tren se encuentra en proceso de traslado, mientras que los demás continúan en fabricación. Añadió que también llegaron componentes de la subestación eléctrica, entre ellos los transformadores que abastecerán de energía a las nuevas instalaciones.

"Seguimos avanzando en requisar de manera definitiva los 34 kilómetros de vía. Esta va a suministrar energía principalmente a los circuitos de vía de la parte nororiente y trabajando de forma redundante con la subestación que tenemos en la Y Griega", señaló.

En tanto, José Francisco Ibargüengoytia informó los avances de la obra civil en Patios y Talleres de La Fe, que registra un 95 por ciento de progreso en la construcción de todas las vías operativas internas, es decir, los apoyos, columnas, capiteles, trabes de rodadura, juntas que permiten el desplazamiento interior en el complejo de los trenes.

Durante el recorrido, para marcar la conclusión del armado de este séptimo monorriel, las autoridades estatales realizaron la colocación del faldón, pieza que forma parte de la carrocería externa del tren.

Con la llegada de la unidad, se da seguimiento al contrato establecido con el consorcio integrado por Mota-Engil México y CRRC, mediante el cual se adquirieron 13 trenes de monorriel que darán servicio a las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro. Cada tren cuenta con capacidad para trasladar hasta 720 pasajeros y alcanza una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora.