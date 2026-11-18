Noroña insiste en segunda encuesta de Morena para Michoacán
Noroña asegura que sin una segunda medición, Morena podría perder Michoacán frente al neofascismo.
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A pesar de que la dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, aclaró que no habrá nueva encuesta en Michoacán, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña advirtió que lo procedente es hacer una segunda medición, con supervisión y acompañamiento, para dar certidumbre y claridad al proceso.
"A mí me parece que lo que procede es que se resuelva lo que ha estado pidiendo el senador Raúl Morón: certidumbre y claridad para la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se haga una medición con supervisión, con acompañamiento. Una segunda medición. Una medición con acompañamiento, con testimonio, con claridad de que se desarrolló como se propuso y quien salga arriba, ese va a ser la persona que encabece nuestro movimiento. Morón ha dicho: si yo pierdo lo reconozco".
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En entrevista, el legislador de Morena aseguró que esta semana es clave para resolver la coordinación de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en dicha entidad y consideró que si no se hace una nueva encuesta, "se está renunciando a ganar Michoacán y se le estaría abriendo el camino a que gane el neofascismo".
Descarta que Raúl Morón se vaya a otro partido político
Sostuvo que Michoacán necesita unidad y desmintió que Morón, quien aspira a gobernar el estado, no se irá de candidato a otro partido político.
"Morón es candidato del movimiento o no participará, pero si se le cierra el camino como hace seis años, simplemente no participará, lo que pondría al movimiento en una condición muy difícil", enfatizó.
Noroña negó que Raúl Morón vaya a irse al Partido del Trabajo (PT) y aseguró que es un hombre del partido, cuya posición es correcta y de compromiso.
"Creo que hay una salida si se hace una medición. Morón ya dijo que si pierde cierra filas. En estas condiciones (sin una segunda encuesta) no hay manera", insistió.
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