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En medio de las tensiones comerciales y de la reconfiguración de las relaciones económicas internacionales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping, y confirmó que ahora tendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

Reunión bilateral con Xi Jinping en Shenzhen

En su segundo día de actividades en Shenzhen, la Mandataria también se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien acordó fortalecer la coordinación bilateral y mantener el trabajo conjunto en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El encuentro con Xi Jinping se realizó en el Centro Internacional de Ciencias y Educación Xili Lake, bajo un fuerte dispositivo de seguridad y en una sede ubicada en medio de una reserva ecológica.

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Acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, Sheinbaum planteó al mandatario chino abrir una nueva etapa de cooperación entre ambos países, particularmente en ciencia, tecnología, agricultura, energías limpias, recursos hídricos, salud, cultura y turismo.

La Presidenta destacó que los resultados de la reunión permitirán establecer las bases de colaboración para los próximos 15 años y recordó que México será sede de la APEC en 2028, por lo que invitó formalmente a Xi Jinping a visitar el país.

"Agradezco su invitación a la reunión de líderes económicos de la APEC. México será sede de la APEC en 2028, por lo que aprovecho para extenderle una cordial invitación para participar en esa ocasión en México. Será un gusto recibirle", expresó.

Por su parte, Xi Jinping manifestó su interés en mantener una relación estable y saludable con México, fortalecer el entendimiento mutuo y ampliar los mecanismos de cooperación bilateral. También destacó la importancia de impulsar la industria turística y promover una mayor colaboración entre las provincias y ciudades de ambas naciones.

Al dar los pormenores del encuentro en entrevista con medios, Sheinbaum calificó la conversación como cordial y franca, y reveló que aprovechó para solicitar al presidente chino un panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de los intercambios entre ambos países, cuya relación diplomática cumplirá 55 años en 2027.

"Le pedimos también un panda para el Zoológico de Chapultepec como parte de esta relación", dijo.

Explicó que también abordaron la posibilidad de aprovechar los avances tecnológicos de China en sectores como el ferroviario, la fabricación de minivehículos y el desarrollo de hospitales inteligentes.

En materia comercial, señaló que uno de los principales planteamientos de México fue incrementar las exportaciones al mercado chino, particularmente de productos agroalimentarios y bebidas nacionales, como el aguacate y el tequila.

Respecto a Estados Unidos, reconoció que el tema también estuvo presente en la conversación con Xi Jinping, ante la importancia que tiene el mercado estadounidense para la economía mexicana.

Confirmación de encuentro con Donald Trump en APEC

Después de su reunión con el presidente chino, Sheinbaum Pardo confirmó que tendrá un encuentro con Donald Trump durante las actividades de la cumbre de APEC que se desarrolla en Shenzhen.

Al preguntarle cuándo vería al mandatario estadounidense, respondió que sería este miércoles en la sede de la APEC en Shenzhen, y adelantó que se tratará de una conversación breve.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes oficiales del gobierno mexicano, el acercamiento entre ambos mandatarios se realizará bajo el formato conocido como pull aside, durante el saludo oficial de los líderes participantes en la cumbre, previsto alrededor de las 6:15 de la tarde, hora local.

Este mecanismo consiste en que dos mandatarios se aparten momentáneamente del grupo de representantes de las 21 economías que integran el foro para sostener una conversación privada, sin que necesariamente se trate de una reunión bilateral formal.

La conversación podría durar entre 10 y 15 minutos y se desarrollaría en un espacio privado.

La confirmación del encuentro se dio después de que Sheinbaum consultó los detalles con el canciller Roberto Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El encuentro se da en el marco de la amenaza arancelaria de Trump en caso de que México no pare las caravanas migrantes que se dirigen a la Unión Americana, además de la revisión del T-MEC.

Acuerdos con Canadá para fortalecer comercio y T-MEC

Como parte de su agenda, la presidenta de México también sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien acordó fortalecer el comercio, las inversiones y la coordinación entre ambos países rumbo a la revisión del T-MEC.

Al término del encuentro, Sheinbaum Pardo destacó que el intercambio comercial y las inversiones entre México y Canadá han aumentado a partir del plan de acción bilateral que comenzaron a desarrollar hace casi un año.

Por su parte, Mark Carney destacó que el intercambio comercial entre México y Canadá ha aumentado 18% en lo que va del presente año y 60% durante los últimos cinco años.