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Una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada luego de quedar sepultadas por un deslizamiento de tierra al interior de un inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), el incidente ocurrió en Prolongación Santa Lucía, esquina con la carretera federal México-Toluca, en la colonia Xalpa, donde dos personas realizaban trabajos de corte de un talud cuando se registró el desprendimiento de tierra que las dejó atrapadas.

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Al lugar acudieron equipos de emergencia para atender la situación y realizar las labores de rescate. Sin embargo, pese a la intervención de los cuerpos de auxilio, una de las personas perdió la vida. La segunda víctima fue atendida en el sitio por paramédicos.