Prevén lluvias fuertes y calor este lunes en SLP

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San Luis Potosí enfrentará este lunes condiciones de lluvia y calor en sus cuatro regiones, debido a un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, informó Protección Civil Estatal.

De acuerdo con el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico sobre el noreste del país, lo que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el estado, principalmente en las zonas norte y este.

Para este lunes 15 de junio se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros, temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius y viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En la zona Centro se prevé una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 16; en el Altiplano, máxima de 27 y mínima de 16; en la zona Media, máxima de 29 y mínima de 20, y en la Huasteca, máxima de 36 grados y mínima de 24.

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Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente por lluvias vespertinas, tormentas puntuales, rachas de viento y posibles escurrimientos en zonas vulnerables.