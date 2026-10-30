Operativo en Tamaulipas tras captura de nieto de Osiel Cárdenas

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) cuentan con un operativo especial para responder a posibles bloqueos carreteros derivados de detenciones de presuntos delincuentes, luego de los hechos registrados en Tamaulipas tras la captura de Axel Alfredo, nieto de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

La Mandataria federal confirmó la detención de un generador de violencia y adelantó que el Gabinete de Seguridad emitiría un boletín sobre los acontecimientos.

Cuestionada sobre las acciones para evitar que grupos criminales bloqueen carreteras o intenten recuperar a sus integrantes detenidos, Sheinbaum rechazó que estas reacciones sean una constante.

"No es la constante, porque todos los días se detienen presuntos delincuentes y no ocurren. En particular, en este caso ocurrió", señaló.

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Explicó que las fuerzas federales tienen un plan de acción para atender estos escenarios, que contempla el uso de grúas y otros recursos para liberar las vialidades.

"Hay un operativo especial en caso de que esto ocurra", sostuvo.