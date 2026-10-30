"¡Cómo se atreve!", dice Sheinbaum sobre Zedillo

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Tras la muerte del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que "el momento de libertad que vivimos hoy, no existía en los años 80 ni en los 90", e insistió en que en 1988 hubo un fraude electoral para imponer a Carlos Salinas de Gortari.

En su conferencia mañanera de este viernes 30 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo respondió al expresidente Ernesto Zedillo, quien declaró que "vivimos una autocracia electoral".

"¡Cómo se atreve! Cuando él negocia con Estados Unidos la llegada de Fox a la Presidencia de la República en contra de la voluntad popular. Pero además, cuando fue parte de esos fraudes electorales, particularmente del 88, porque aunque después se pelea con Salinas de Gortari, él fue parte del gabinete de Salinas de Gortari; todos los intelectuales que hablan hoy en contra del gobierno de México y de la democracia", declaró.

Añadió la Mandataria federal que la libertad no existía "ni siquiera con Fox, con Calderón y con Peña Nieto" porque, aseguró, hubo censura en los medios de comunicación.

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"El momento de libertad que vivimos hoy es gracias a estas luchas del pueblo de México, y el 88 fue un año muy especial; fueron grandes movilizaciones. Imagínense, el PRI había ganado todas las elecciones y hay una ruptura del PRI en contra del neoliberalismo y por la democracia, y esa ruptura en unos cuantos meses se vuelve mayoría en el país y triunfa el ingeniero Cárdenas y no le reconocen el triunfo, y se impone a Salinas de Gortari en contra de la voluntad del pueblo", declaró.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal también criticó a intelectuales como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín por "abandonar" a Cárdenas.

Al señalar la llegada de la llamada cuarta transformación en 2018, dijo que la transición es pacífica "por la voluntad del pueblo": "Entonces, hay que hacer memoria para no cometer errores".