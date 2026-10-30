logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"¡Cómo se atreve!", dice Sheinbaum sobre Zedillo

Cuestionó a intelectuales y exfuncionarios que critican la democracia actual

Por El Universal

Octubre 30, 2026 09:48 a.m.
A
¡Cómo se atreve!, dice Sheinbaum sobre Zedillo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras la muerte del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que "el momento de libertad que vivimos hoy, no existía en los años 80 ni en los 90", e insistió en que en 1988 hubo un fraude electoral para imponer a Carlos Salinas de Gortari.

      En su conferencia mañanera de este viernes 30 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo respondió al expresidente Ernesto Zedillo, quien declaró que "vivimos una autocracia electoral".

      "¡Cómo se atreve! Cuando él negocia con Estados Unidos la llegada de Fox a la Presidencia de la República en contra de la voluntad popular. Pero además, cuando fue parte de esos fraudes electorales, particularmente del 88, porque aunque después se pelea con Salinas de Gortari, él fue parte del gabinete de Salinas de Gortari; todos los intelectuales que hablan hoy en contra del gobierno de México y de la democracia", declaró.

      Añadió la Mandataria federal que la libertad no existía "ni siquiera con Fox, con Calderón y con Peña Nieto" porque, aseguró, hubo censura en los medios de comunicación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "El momento de libertad que vivimos hoy es gracias a estas luchas del pueblo de México, y el 88 fue un año muy especial; fueron grandes movilizaciones. Imagínense, el PRI había ganado todas las elecciones y hay una ruptura del PRI en contra del neoliberalismo y por la democracia, y esa ruptura en unos cuantos meses se vuelve mayoría en el país y triunfa el ingeniero Cárdenas y no le reconocen el triunfo, y se impone a Salinas de Gortari en contra de la voluntad del pueblo", declaró.

      En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal también criticó a intelectuales como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín por "abandonar" a Cárdenas.

      Al señalar la llegada de la llamada cuarta transformación en 2018, dijo que la transición es pacífica "por la voluntad del pueblo": "Entonces, hay que hacer memoria para no cometer errores".

      LEA TAMBIÉN

      Guillermo Ortiz recibe pensión de 300 mil, por 11 años en Banxico

      Claudia Sheinbaum reveló, este miércoles, lo que recibe también el expresidente Ernesto Zedillo

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¡Cómo se atreve!, dice Sheinbaum sobre Zedillo
      ¡Cómo se atreve!, dice Sheinbaum sobre Zedillo

      "¡Cómo se atreve!", dice Sheinbaum sobre Zedillo

      SLP

      El Universal

      Cuestionó a intelectuales y exfuncionarios que critican la democracia actual

      Sheinbaum destaca aumento salarial como motor del crecimiento
      Sheinbaum destaca aumento salarial como motor del crecimiento

      Sheinbaum destaca aumento salarial como motor del crecimiento

      SLP

      El Universal

      La presidenta Sheinbaum relaciona el aumento del salario mínimo con el crecimiento de empresas y el fortalecimiento del mercado interno.

      FGR asegura 1.5 millones de litros de hidrocarburos en Reynosa
      FGR asegura 1.5 millones de litros de hidrocarburos en Reynosa

      FGR asegura 1.5 millones de litros de hidrocarburos en Reynosa

      SLP

      El Universal

      Durante tres meses, la FGR investigó y obtuvo órdenes judiciales para intervenir inmuebles relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

      IMSS entrega de 47 equipos médicos a 39 hospitales del país
      IMSS entrega de 47 equipos médicos a 39 hospitales del país

      IMSS entrega de 47 equipos médicos a 39 hospitales del país

      SLP

      El Universal

      La entrega incluye ultrasonidos 3D, electrocardiógrafos y monitores para cuidados intensivos.