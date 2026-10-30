Necesario, sueldo de 40 mil para una vivienda media: AMPI

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Adquirir una vivienda de interés medio requiere de comprobar un salario de 40 mil pesos mensuales, lo que ha obligado al crecimiento de un 60 por ciento en el arrendamiento de casas, formó la presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Jenny Althair Rivas Padilla.

El fenómeno crece con el hecho de que el precio de la vivienda se ve impactado por el incremento de 7.9 por ciento en los materiales de construcción. Precisó que la renta oscila entre los 6 mil y los 12 mil pesos mensuales.

De visita en San Luis Potosí por el desarrollo del Foro Inmobiliario, la presidente nacional explicó que este nivel de exigencia para la adquisición de vivienda, deja a los potenciales clientes en un margen muy estrecho de posibilidades para comprar una casa, lo que obliga al arrendamiento.

A eso se agrega que la tasa de interés en la banca anda entre el 11.40 y 11.70 por ciento de interés.

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Dijo que una vivienda media puede costar 1.9 millones de pesos y la limitante se encamina a la capacidad de comprobar un ingreso que garantice la viabilidad financiera para adquirirla.

Informó que hay desarrollos de vivienda que van destinados al uso específico de arrendamiento para satisfacer el mercado de aquellos que no pueden adquirir una casa nueva.