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Auditoría INE clave para acciones legales: Sheinbaum

Señala que la Fiscalía debe investigar para determinar responsabilidades

Por El Universal

Octubre 30, 2026 10:01 a.m.
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Auditoría INE clave para acciones legales: Sheinbaum
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que primero debe realizarse una auditoría al Instituto Nacional Electoral (INE) y, posteriormente, determinar si existen elementos para presentar denuncias penales, luego de que el consejero electoral Arturo Castillo pidió que se dicte prisión preventiva contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

      Cuestionada sobre si considera necesaria esta medida cautelar y si se conoce el paradero de la exconsejera presidenta, la Mandataria federal señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen elementos para proceder legalmente.

      "No sé quién pidió, pero pues ¿quién define eso? La Fiscalía, ¿no? Pero lo primero que tiene que haber es una auditoría", respondió.

      Sheinbaum indicó que, a partir de los resultados de esa revisión, si se detecta algún asunto de carácter penal, deberá presentarse ante la Fiscalía para que realice su propia investigación y determine si existen elementos para proceder.

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      "Pero eso de pedir, ´yo pido la prisión´, pues tiene que haber una investigación y tienen que deslindarse responsabilidades", sostuvo.

      Ante la insistencia sobre la posibilidad de que Taddei sea juzgada por los señalamientos que han trascendido públicamente, la presidenta pidió no anticipar conclusiones y esperar a que concluyan las investigaciones correspondientes.

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      "Han salido temas públicos, pero tiene que haber su investigación de la auditoría, de la Fiscalía, y si consideran que se procede, se procede", expresó.

      La mandataria federal reiteró así que cualquier posible responsabilidad debe establecerse a partir de una revisión formal y de las indagatorias de las autoridades, sin adelantar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra la exfuncionaria electoral.

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