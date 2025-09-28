Pactan México y EU frenar el tráfico de armas

Mazatlán, Sin.- Los gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron operaciones conjuntas e intercambio de colaboración para frenar el paso de armas con el lanzamiento de la Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego.

En este sentido, y tras el anuncio conjunto de la Cancillería mexicana y el Departamento de Estado de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este acuerdo, que es histórico y no tiene precedentes, pues por primera vez el país vecino del norte realizará operativos con el fin de frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

En McAllen, Texas, funcionarios de ambos gobiernos instalaron el Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos. Este mecanismo tiene como propósito dar seguimiento a las acciones de cooperación bilateral derivadas del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos gobiernos.

Asimismo, el mecanismo busca poner fin a la crisis del fentanilo, fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el financiamiento ilícito, prevenir el robo de combustible e incrementar las investigaciones y los procesamientos para detener el flujo de drogas y armas de fuego ilícitas que exacerban el narcoterrorismo, y se judicializarán los casos.

Entre los objetivos de la iniciativa están la extensión del sistema eTrace y la tecnología de imágenes balísticas a los 32 estados de la República, la creación de plataformas más robustas para el intercambio de información y un mayor número de investigaciones y procesamientos conjuntos.

Estados Unidos se comprometió a intensificar las inspecciones en sus cruces fronterizos y reforzar la coordinación con las autoridades mexicanas para frenar el flujo de armamento hacia el sur.

Así, en un acto público en Mazatlán, acompañada por el gobernador Rubén Rocha Moya, Claudia Sheinbaum sostuvo que el pacto bilateral marca un antes y un después en la cooperación en materia de seguridad, sin que ello signifique una cesión de soberanía.

“Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, afirmó la Presidenta, al recalcar que la decisión de Washington de reforzar los operativos de control en su propio territorio responde a una larga exigencia de México, particularmente en un contexto donde la violencia en Sinaloa sigue encendiendo alertas.

La Mandataria subrayó que la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad se regirá bajo principios claros: coordinación y colaboración, pero nunca subordinación.

La Presidenta hizo énfasis en que la soberanía mexicana no será objeto de negociación bajo ninguna circunstancia. “La soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás. Es la esencia de la nación, es la esencia del pueblo de México. Eso nunca va a estar a negociación”, dijo.