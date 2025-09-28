logo pulso
Se promueven las fuentes de empleo

Por Carmen Hernández

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Se promueven las fuentes de empleo

RIOVERDE.- En este año se han creado 48 mil empleos y se está combatiendo la informalidad para generar mejores condiciones de trabajo y de desarrollo. 

El secretario del Trabajo, Crisógono Sánchez Lara dio a conocer que con la visión del gobernador se ha creado 48 mil 500 empleos formales y la meta es llegar a los 50 mil, enfatizó.  

Señaló que en este año se buscará de manera conjunta de abatir el desempleo y combatir la informalidad, que son importantes para un mejor desarrollo. 

Refiere el funcionario que en San Luis Potosí no trabaja quien no quiere, en gasolineras u restaurantes están solicitando empleados para todo tipo de labores, no difíciles de cumplir.  En este proceso también se está apoyando a los adultos mayores y personas discapacitadas, para mejorar su calidad de vida. 

Como parte de la campaña se tienen plazas para los migrantes que se han quedado a vivir en el país, al no poder cruzar la frontera, debido a las nuevas imposiciones impuestas por el gobierno de Trump.

