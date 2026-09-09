"El Círculo" exhibirá el poder y la corrupción en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- Una amistad de años, un video comprometedor y el caso de una famosa actriz sostienen la trama de "El Círculo", el nuevo thriller mexicano que se estrenará en Netflix el próximo 7 de octubre.

La producción está basada en "Los Corruptores", novela del escritor y periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson, y presenta una historia ambientada en un país marcado por el poder, la corrupción y la impunidad.

Netflix publicó este miércoles el primer tráiler de la serie, protagonizada por Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones y Osvaldo Benavides.

Un video pone en riesgo a cuatro amigos

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La historia sigue a cuatro amigos cuya relación comienza a fracturarse después de la filtración de un video.

"Un video filtrado arrastra a cuatro amigos de toda la vida a una red de chantajes y peligro inminente, que expone sus secretos más profundos, ambiciones y miedos", adelantó Netflix.

El caso de Pamela Dosantos, una actriz reconocida, será uno de los ejes centrales de la trama y llevará a los protagonistas a descubrir los intereses ocultos dentro de su círculo más cercano.

Conforme avance la investigación, los personajes deberán enfrentar secretos capaces de destruir su amistad y poner sus vidas en peligro.

"La lealtad que los une puede ser tan frágil como los secretos que guardan", anticipó la plataforma sobre la serie, que será distribuida en 190 países.

Zuria Vega encabeza el reparto

Zuria Vega, conocida por su participación en "Pecados inconfesables", forma parte del elenco principal junto con Michel Brown, protagonista de "Pasión de gavilanes".

También participan Raúl Briones, quien actuó en "La cocina", y Osvaldo Benavides, recordado por producciones como "Soy tu fan".

El reparto se completa con Saúl Lisazo, María Elisa Camargo, Pamela Cortés, Andrés Revo y Alejandro Porter, entre otros intérpretes.

Del autor de "Los Corruptores"

Publicada en 2013, la novela "Los Corruptores" mezcla el thriller político con una crítica a la corrupción y al ejercicio del poder durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional.

La obra sigue a un grupo de amigos involucrados en la investigación del asesinato de una actriz, caso que los conduce hacia una red de intereses políticos, empresariales y criminales.

Zepeda Patterson participó como consultor de la adaptación, aunque no aparece entre los responsables del guion.

Producción de Lemon Studios

La dirección de "El Círculo" está a cargo de Alejandro Lozano "Patas", realizador de "Matando Cabos", película estrenada en 2004 y convertida en un título de culto del cine mexicano.

El guion fue escrito por Lozano, Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar y Fabián Archondo.

La producción corre a cargo de Lemon Studios, compañía encabezada por los hermanos Billy y Fernando Rovzar.

Netflix estrenará todos los episodios de "El Círculo" el próximo 7 de octubre.