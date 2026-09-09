Mario Delgado anuncia nivel más bajo de analfabetismo en México

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Analfabetismo alcanzó su nivel más bajo en México: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- La tasa de analfabetismo en México disminuyó de 4.1 a 3.8 por ciento durante el primer año de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, con lo que alcanzó su nivel más bajo en la historia del país, afirmó el secretario de educación pública, Mario Delgado.

En un comunicado, reportó que más de 277 mil personas aprendieron a leer y escribir, mientras que 323 mil acabaron la primaria y casi 542 mil concluyeron la secundaria, mediante el trabajo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y los institutos estatales.

Acciones de la autoridad

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En San Juan Chamula, Chiapas, durante la conmemoración del 60 aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, el funcionario señaló que la estrategia comenzó en 2025 por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que el gobierno mantendrá los esfuerzos para reducir el analfabetismo.

Ante ministros, viceministros, representantes de 36 países y secretarios de educación, sostuvo que alfabetizar es uno de los actos más profundos de justicia, equidad y amor, y una expresión de la consigna "Por el bien de todos, primero los pobres".

Delgado tribuyó los resultados al trabajo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, encabezado por Armando Contreras Castillo, y de los institutos estatales, que atienden a jóvenes y adultos en Plazas Comunitarias y Círculos de Estudio.

Además, reconoció la participación de voluntarios y estudiantes de bachillerato y educación superior que se han incorporado a las tareas de alfabetización y al acompañamiento de quienes buscan continuar sus estudios.

Detalles confirmados

INEA ha acompañado a más de 32 millones de personas

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que a 45 años de su fundación, el INEA ha acompañado a más de 32.4 millones de mexicanos mayores de 15 años de edad, los cuales lograron concluir un nivel educativo, mediante sus servicios gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria.

Sostuvo que el país vive un momento extraordinario en materia educativa por la prioridad que, dijo, le ha dado la mandataria federal, a quien describió como "la mandataria de la educación".

Durante la ceremonia, celebrada bajo el lema "Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad", el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó el programa Chiapas Puede, al que definió como una política educativa con sentido humanista y social.

Indicó que su fin es transformar la vida de las personas, fortalecer el tejido social y contribuir a una sociedad con dignidad e igualdad, que reconozca su historia, cultura, lengua y relación con la naturaleza.

El mandatario estatal convocó a familias, estudiantes, jóvenes y docentes a sumarse a la enseñanza de la lectura y la escritura en las comunidades. Sostuvo que alfabetizar es amar y aseguró que, con el paso de los años, se recordará que el pueblo alfabetizó al pueblo.

Por su parte, Enrique Javier Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que las políticas educativas y de alfabetización del gobierno tienen un carácter inclusivo, intercultural y con perspectiva de género.

Agregó que estas acciones reconocen la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas y buscan hacer efectivo el derecho a la educación.

La subdirectora general de la UNESCO, Lidia Arthur Brito, reconoció el compromiso del Gobierno de México y de la SEP, así como la colaboración internacional para desarrollar buenas prácticas de alfabetización.

Destacó que estos encuentros permiten compartir experiencias y establecer alianzas para transformar vidas, y elogió los programas que se desarrollan en distintos puntos del país.

El maestro alfabetizador Luis López Díaz resaltó la necesidad de llevar estas acciones a los pueblos originarios, y explicó que, antes de incorporarse al programa Chiapas Puede, varios padres y abuelos no conocían las letras; ahora pueden leer y comprender lo que dicen sus documentos de identificación.

¿Cómo ocurrió el análisis de PISA 2025?

Convertir el esfuerzo de los alumnos en aprendizaje, el reto de México ante PISA: Tec y México Evalúa

"El desafío para el sistema educativo mexicano es convertir esa disposición en aprendizaje", señalaron la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa, al destacar que 76% de los estudiantes mexicanos se esfuerza más ante una tarea difícil, pero siete de cada 10 no alcanzan las habilidades mínimas en matemáticas.

En su análisis "Brújula, no podio", acerca de los resultados de PISA 2025, las instituciones advirtieron que los datos cuestionan la idea de que a los jóvenes les falta interés por aprender. Mientras en México 76% reporta mayor esfuerzo frente a un trabajo difícil, el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 60%.

Sin embargo, esa perseverancia se asocia con ocho puntos adicionales en el desempeño en ciencias en México, frente a 13 puntos en el promedio de la OCDE.

Las instituciones sostuvieron que el problema trasciende la posición del país en una clasificación internacional: el sistema educativo no logra convertir suficientemente la disposición de los estudiantes en aprendizajes.

México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, por debajo del promedio de dicha Organización en estas tres áreas. En matemáticas, el resultado se encuentra 31 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2009.

El análisis destacó que en matemáticas y lectura el país no ha recuperado sus mejores resultados registrados entre 2009 y 2018.

Por niveles de desempeño, apenas 30% de los estudiantes mexicanos de 15 años demostró las capacidades mínimas en matemáticas, frente a 65% en promedio en los países de la OCDE.

En lectura y ciencias, sólo la mitad alcanzó ese nivel, mientras que los promedios de la organización fueron de 69% y 74%, respectivamente.

Asimismo, señalaron la escasa proporción de jóvenes mexicanos que alcanza los niveles más altos de desempeño: sólo cinco de cada mil llegan a ellos en alguna de las áreas evaluadas. En los países de la OCDE, los promedios se sitúan entre 6% y 7%.

Las instituciones plantearon que la información de PISA debe emplearse para identificar los obstáculos al aprendizaje y orientar las decisiones de política educativa.

"PISA ofrece información del contexto personal, escolar y de los sistemas educativos que permiten leerle menos como un podio y más como una brújula", indicaron.

También resaltaron el uso de inteligencia artificial (IA) entre los estudiantes. Casi uno de cada dos jóvenes mexicanos, equivalente a 47%, usa las herramientas con fines de aprendizaje al menos una vez por semana. Pero sólo cuatro de cada 10 revisan la confiabilidad de lo que genera la IA.

En cuanto a las diferencias por sexo, México es uno de los 17 de los 91 sistemas educativos evaluados donde los hombres obtienen mejores resultados que las mujeres en ciencias. En otros 35 sistemas, la ventaja corresponde a las mujeres.

El deterioro de los aprendizajes también se observa en el ámbito internacional. Según el análisis, el promedio de la OCDE en matemáticas cayó nueve puntos respecto de 2022, después de una disminución de 15 puntos entre 2018 y 2022.

En lectura, la pérdida fue de 14 puntos, el descenso más pronunciado entre dos ediciones desde que existe la prueba. Ciencias se mantuvo estable, aunque con puntajes bajos.

Actualmente, uno de cada cinco estudiantes en los países de la OCDE presenta bajo desempeño en las tres áreas, frente a uno de cada seis en 2022, señalaron las instituciones.

La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y México Evalúa recordaron que en la serie "Aprender Parejo", lanzada en mayo de 2024, ya habían documentado que casi siete de cada 10 estudiantes enfrentaban dificultades para resolver problemas matemáticos.

Ante este panorama, plantearon que PISA debe servir como una herramienta para reconocer dónde están los principales obstáculos y qué decisiones de política educativa pueden cambiar el rumbo.