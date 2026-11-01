Renuncia de Taddei no basta; PAN exige investigar al INE

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El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, ha manifestado que la dimisión de Guadalupe Taddei de su cargo en el Instituto Nacional Electoral (INE) no es suficiente para abordar la crisis institucional que ha surgido a raíz de acusaciones de presunta corrupción, conflictos de intereses y contrataciones irregulares de su gestión.

En un comunicado emitido, Romero Herrera subrayó la necesidad de continuar con las investigaciones pertinentes, aclarar el uso de los recursos públicos y, en caso de que se confirmen irregularidades, castigar a los responsables independientemente de su estatus. Además, el dirigente afirmó que Morena no puede distanciarse de Taddei, dado el apoyo que recibió por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien celebró su nombramiento en 2023 y destacó su relación con miembros de la familia de la entonces consejera presidenta.

El líder panista destacó que los lazos familiares de Taddei con funcionarios y representantes de Morena, así como las decisiones legislativas que incrementaron su poder como presidenta del INE, contradicen los esfuerzos del gobierno por disociarse de su gestión. En 2024, Morena impulsó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permitió que la presidencia del INE pudiera designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin la aprobación del Consejo General.

Frente a esto, el PAN propone una contrarreforma al artículo 45 de la ley mencionada, que busca eliminar estas facultades extraordinarias y restablecer el sistema de designaciones colegiadas, mediante la votación de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General. Romero Herrera resaltó que esta medida es necesaria para evitar la concentración de decisiones cruciales en una sola persona y recuperar los contrapesos que podrían prevenir conflictos de interés.

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Asimismo, el líder del PAN solicitó que la Cámara de Diputados lleve a cabo un proceso transparente y ciudadano para la elección de la nueva presidencia del INE, asegurando que los candidatos cuenten con experiencia, honestidad e independencia respecto a cualquier partido político. Advirtió que reemplazar a Taddei por alguien con afinidades políticas similares no aliviaría las inquietudes sobre la imparcialidad del organismo, especialmente con las elecciones de 2027 a la vista.

Finalmente, Romero Herrera reiteró el compromiso de Acción Nacional en seguir de cerca la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, que busca investigar posibles delitos relacionados con la gestión de recursos públicos, que incluyen la contratación de proveedores y acciones por parte de funcionarios del INE. En el marco de la labor territorial del PAN, se reafirmó el compromiso con la independencia de las instituciones democráticas, fundamento de su agenda a nivel nacional. El dirigente concluyó que es fundamental para México contar con un Instituto Nacional Electoral que respete el voto ciudadano y opere bajo el marco de la Constitución y la legalidad, sin sometimiento a intereses gubernamentales o partidistas.