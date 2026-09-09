Sheinbaum y secretario de Comercio de EU abordarán aranceles vía Zoom

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El diálogo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, será por Zoom y no presencial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el funcionario estadounidense no logró llegar a la Ciudad de México como lo tenían programado.

"La conversación del secretario Howard Lutnick con la presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el Secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones meteorológicas", dijo en redes sociales.

Ebrard informó ayer que Lutnick visitaría Palacio Nacional para reunirse con la mandataria de la República Mexicana a fin de tratar temas comerciales.

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Temas comerciales en la reunión virtual

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, los temas a tratar por parte del funcionario norteamericano serán: autos, autopartes, metales críticos y acero.

Mientras que México busca la eliminación de aranceles al acero, aluminio y automóviles, entre otros temas.

El encuentro por Zoom, que se espera se lleve a cabo en la mañana de este miércoles, se dará una semana después de que Ebrard se encontró con Lutnick durante la reunión de ministros de Innovación del G-20, en Chapel Hill, en Carolina del Norte.

Contexto y próximas negociaciones T-MEC

Dicho encuentro se da, en momentos en que se espera se den a conocer las fechas de la cuarta ronda de negociaciones de septiembre entre los equipos negociadores de México y de Estados Unidos.

Será difícil que se lleve a cabo la cuarta ronda después del 23 de septiembre próximo, porque el presidente de China, Xi Jinping visitará Washington el 24 de ese mismo mes, de acuerdo con el experto en comercio exterior, Jorge Molina.

Además de que el 30 de septiembre iniciará el foro de ministros de comercio del G-20, en Milwaukee, una reunión que terminará el primero de octubre, añadió.

La tercera ronda de negociaciones bilaterales de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se realizó en la tercera semana de julio.

En dicho encuentro se habló de la seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero, aluminio, y automóviles.

Fue en julio cuando las partes acordaron que la cuarta ronda de negociaciones bilaterales se llevaría a cabo en Washington, D.C., en algún momento de septiembre de 2026.