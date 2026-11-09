Poder Judicial mantiene paro laboral en varias ciudades

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Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantienen la suspensión total de labores iniciada el viernes 6 de noviembre.

Entre las ciudades con paro laboral se encuentran: Puebla, León, Ciudad de México, Zacatecas, Acapulco, Guanajuato, Toluca.

El motivo de la protesta se debe a un supuesto acuerdo que tiene como finalidad establecer evaluaciones para el PJF y podrían aplicarse sanciones.

Además, los servidores públicos solicitan capacitación judicial, formación profesional, oportunidades reales de crecimiento dentro de la carrera judicial, reconocimiento a la experiencia y preparación de los trabajadores y respeto a la trayectoria profesional del personal.

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En redes sociales reconocieron los avances alcanzados en las mesas de diálogo; sin embargo, señalaron que los compromisos anunciados no son suficientes mientras no se traduzcan en modificaciones normativas formalmente aprobadas y publicadas que garanticen su estabilidad laboral.

Enfatizaron que la suspensión de labores continuará hasta que existan garantías jurídicas verificables respecto de los compromisos asumidos.

Los empleados reiteraron su disposición al diálogo y respeto a la función jurisdiccional, convencidos de que la solución debe construirse con responsabilidad institucional y hechos concretos.