Padres también limitan celulares para evitar adicciones

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En los hogares, madres y padres de familia también han implementado la restricción de celulares y tabletas electrónicas a sus hijos, por lo que la regulación en escuelas no ha representado un problema mayor de adaptación para niños de educación primaria y secundaria.

Desde la activación del control parental en redes sociales, establecer horarios específicos para pantallas, condicionar el uso de dispositivos a que primero realicen sus tareas o actividades culturales, así como establecer castigos en caso de que no sigan las reglas, cada familia ha encontrado la mejor manera de que los celulares no se conviertan en una adicción para los estudiantes y para protegerlos de los riesgos que representa estar crónicamente en línea.

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Un sondeo de EL UNIVERSAL encontró que las personas cuidadoras limitan el uso de aparatos electrónicos y redes sociales a sus hijos. La mayoría ni siquiera cuenta con celular propio y dependen de que se lo presten sus hermanos mayores u otros familiares. Lo mismo pasa con tabletas y consolas de videojuegos: "No nos gusta que estén pegados a aparatos todo el día, pueden usarlos, pero ellos mismos saben que tienen un límite y hay que respetarlo", dice Arlette, una madre de familia de la Primaria Expropiación Petrolera en la alcaldía Venustiano Carranza.La regulación de celulares en las escuelas, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), tampoco fue una sorpresa para los estudiantes de primaria: "Ya nos decían que no utilizáramos tanto el celular, casi nadie tiene. A mí me lo presta mi mamá un ratito para ver videos, y se lo tengo que devolver luego luego", cuenta Vanessa, de 11 años.En los últimos meses, el gobierno federal advirtió que los niños están expuestos a violencia digital y contenido no apto para su desarrollo, además de que la larga exposición a redes sociales a través del scroll infinito puede afectar la concentración y generar una adicción: "Es como una droga", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum en varias ocasiones. Por lo que se avaló la prohibición de celulares en instituciones de educación básica y se exhortó a un uso responsable en preparatorias y universidades."Esta medida está bien porque ¿para qué quieren un celular en el salón de clases? Y si pasa algo o hay una emergencia aquí en la escuela nos avisan, tienen nuestros teléfonos. Si les dejo el celular todo el día a mis nietos, todo el día van a estar ahí metidos, por eso sólo lo pueden usar después de comer y hasta las 7 de la tarde cuando sus papás vienen por ellos. Primero se tienen que bañar, hacer la tarea y ya después pueden jugar un ratito con el celular", relata Roberto.A sus seis años, Patricio ya es usuario activo de Roblox, y aunque quisiera permanecer más tiempo jugando en línea, su abuelito sólo le permite usarlo dos horas. Además, las redes sociales le llaman la atención. "Yo ya tengo cuenta de TikTok", dice emocionado, y su abuelo precisa: "Se graba él solito, pero no puede subirlos, y sólo lo usa una hora" (...) "porque me tengo que dormir temprano para ir a clases", interrumpe el niño.Mientras esperan la hora de salida en la Escuela Primaria Estado de Michoacán, mamás también aprobaron el control de redes sociales y de inteligencia artificial (IA), la cual se ha filtrado en los salones y ha afectado el rendimiento de los niños, pues de no tener supervisión, la utilizan para resolver ejercicios matemáticos y exámenes, hacer tareas y evitar la parte rigurosa de la investigación en material impreso."Hacen las tareas con Chat GPT, algunos hacen trampa en los exámenes, yo no le echo la culpa, porque dicen ´es que los niños no estudian´, no, es que con todas las tecnologías, eso es lo que vinieron a provocar. Yo ayer le decía: ´Hija, es que yo antes para contestar una guía tenía que buscar en libros. Y ahorita tú ya lo buscaste en Google y Google ya te da las respuestas´ (...), pero también hay maestros que les dicen ´investiga´ y tampoco fomentan ir a una biblioteca, aquí debe ser parejo", dice Evelyn.Agrega que a su hija Ashley desde hace dos años le revisan periódicamente su celular y le quitan la conexión a internet antes de dormir, y aunque ha disminuido su tiempo en la pantalla, todavía ve TikTok y YouTube por tres horas al día. En su caso, mantiene su celular en la mochila para usarlo en emergencias o para recibir mensajes de su mamá, pero advierte que no lo utiliza en clases."Ya nadie lo lleva al salón porque te lo pueden quitar y mi mamá tendría que venir por él, mejor no lo saco porque me van a regañar", menciona al recordar que las llamadas de atención comenzaron cuando sus compañeros crearon stickers de sus maestros y usaban IA para responder cuestionarios."La verdad sí se distraen mucho en las clases, no ponen atención, y hay muchos problemas: hacen memes de los profesores, les toman fotos, se burlan de ellos, algunos los insultan, ya sé que son adolescentes, pero el respeto antes que nada", refiere la madre de Ashley.Aylin y Laura prefieren no llevar sus celulares y tampoco están interesadas en redes sociales, no suben fotografías ni comparten sus datos personales por temor a ser blanco de burlas de otros compañeros. Prefieren ver películas y tutoriales de manualidades. Las estudiantes de la Escuela Secundaria Diurna N° 5 Maestro Lauro Aguirre ven videos por una hora y se aburren fácilmente. "La que ve mucho TikTok es mi mamá", dice entre risas Aylin.En el caso de Melissa, el uso constante de redes sociales la llevó a tomar medidas drásticas: limitó el tiempo a su hijo mayor y a su hija menor ni siquiera le comprará celular hasta que vaya a la preparatoria. "A veces es difícil porque necesito contactarla, pero llamo a la escuela y le avisan cualquier cosa, ya se les quitaron esas ansias de estar pegados al celular, lo que sí es que ven muchas películas en Netflix los fines de semana, en días de clases se concentran 100% en estudiar.Durante el recorrido por instituciones educativas de nivel básico se constató a la salida que los estudiantes no llevaban celular, por el contrario, convivían con sus compañeros, hermanos y vecinos, compartían chucherías y otros jugaban en parques cercanos o esperaban a sus familias en compañía de maestras.El pasado 3 de noviembre entró en vigor la regulación del uso de celulares en escuelas a fin de impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas de niños y jóvenes. La medida fue impulsada tras realizar una consulta con maestros de los tres niveles educativos y alcanzar un acuerdo con los mandatarios de todos los estados del país.México se sumó a una lista de 100 países con esta medida ante el uso excesivo de teléfonos durante jornadas escolares y el riesgo para la salud y seguridad.Dato* 100 países, entre ellos México, adoptaron la restricción de celulares ante el uso excesivo en jornadas escolares.