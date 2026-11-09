"Guadalupe Taddei traicionó al pueblo", insiste Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador avaló en su momento a Guadalupe Taddei para que fuera consejera presidenta del INE, además que la volvió a deslindar de Morena.

"Aquí ya acabamos de escuchar el aval que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a Guadalupe Taddei", se le dijo en su conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre en Palacio Nacional, donde se puso un audio en el que el exmandatario la califica como profesional, honesta e incapaz de actuar como Lorenzo Córdova.

"Sí, no sabía lo que iba a pasar dos años después, lamentablemente", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostuvo que la expresidenta del INE traicionó al pueblo de México en medio de los escándalos de corrupción.

En el Salón Tesorería, Sheinbaum Pardo comentó que pasando el periodo electoral volverá a presentar la reforma electoral que no fue aprobada y comentó que los consejeros electorales deben bajarse el sueldo.

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"Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada. Incluso hice un plan B que tampoco, bueno, una parte fue aprobada, otra parte no. ¿Qué propuse? Y nada más pasen las elecciones lo voy a volver a proponer, porque me parece fundamental que los partidos políticos no tengan tanto financiamiento, que no existan los plurinominales como existen ahora.

"Que haya mayor participación ciudadana, que las elecciones tengan menos recursos públicos, que los recursos se dediquen a la gente, que se garantice la transparencia en la elección. Todo eso no fue aprobado, hubo partidos que no quisieron poner en duda sus plurinominales", dijo.

Insistió en que todos los partidos políticos, a excepción de Movimiento Ciudadano, aprobaron la quinteta para que se eligiera a la nueva persona titular del INE, y que resultó electa Taddei por tómbola.

"No solo fue Morena, creo que nada más se abstuvo Movimiento Ciudadano, todos los demás partidos votaron por la quinteta", refirió.

Como lo ha venido repitiendo desde días atrás, la titular del Ejecutivo federal reiteró que Taddei llegó como consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora en 2014 con Lorenzo Córdova como presidente del consejo del INE.

"Yo lo que dije y lo sostengo es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo. Desde mi punto de vista, Guadalupe Taddei de ahí venía, de ese grupo que se fue formando, nombrado por Lorenzo Córdova y después se pudo haber pensado que era una persona honesta, pero resultó que no. Afortunadamente decidió separarse del cargo y lo más importante, como lo he dicho, ahora es que el INE tiene que sanearse, tienen que establecerse, desde mi punto de vista, aunque es un organismo autónomo, lineamientos de licitación que no lleven a la contratación de monopolios, de duopolios que acaben por encarecer la elección y por generar una corrupción que venía de hace tiempo", declaró.

Confió en que los consejeros y las consejeras del INE estén a la altura de las circunstancias y que se transparente todo y recordó que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera ya llevan a cabo procedimientos.

"Cualquiera que sea, de cualquier partido político y en particular de Morena: si comete un acto de corrupción, tiene que ser sancionado", recalcó la presidenta Sheinbaum.

Mencionó la Presidenta que el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a una empresa en la última elección de ser parte "del fraude electoral": "Pues esa empresa también está en México, yo no sabía, fue quien hizo las boletas para Coahuila ahora en la última elección. Entonces, todo eso tiene que transparentarse y tiene que haber competencia".