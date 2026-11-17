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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), mencionó que se alistan los perfiles para algunas titularidades de Tribunales Agrarios que se encuentran sin alguien al frente y otros con periodo vencido.

Al encabezar la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Rodríguez indicó que para esta renovación "está el proceso, la búsqueda, el reclutamiento" de diferentes currículums que han estado pasando por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

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"El perfil, pues es honesto, con vocación, humanista y también que tengan la especialidad, que conozcan el tema", dijo."Casi estamos ya en los últimos trámites para ponerse a consideración, para que todavía tengan un último; pero sí, ya estamos avanzando al respecto. No tenemos todavía una fecha, pero digamos que pronto ya tendremos noticias", agregó.Descartó la titular de la Segob que las titularidades de los Tribunales Agrarios estén sujetas a cuotas.