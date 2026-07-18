Presentan a exgobernador ante jueza

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CIUDAD DE MÉXICO.- En audiencia privada, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes, ante una jueza de Control, al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acusado de formar parte de la red más grande de huachicol fiscal.

El panista compareció por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, que se conectó con el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Almoloya de Juárez, Estado de México.

La diligencia se desarrolló de manera privada y no se permitió el acceso a los medios de comunicación. Después de las 14:00 horas, la jueza decretó un receso, el cual se terminó a las 19:00 horas.

Hasta el cierre de esta edición, se espera que se califique la legalidad de la detención del primer gobernador de oposición al PRI y después la FGR realice la imputación formal ante la jueza.

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En el Centro de Justicia Penal Federal, se dieron cita abogados y familiares de algunos de los detenidos por este caso.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República acusa que la red que integraba Ernesto Ruffo declaraba sólo 10% de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril, es decir, alrededor de 10 mil litros, cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros.

"Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias para su distribución ilegal".

También se identificó que la organización criminal habría utilizado 162 carrostanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.

En marzo de 2025, autoridades federales realizaron un operativo en el que aseguraron miles de litros de diesel y gasolina, así como decenas de tractocamiones, en un predio ubicado en El Sauzal de Rodríguez, en el puerto de Ensenada; Ruffo Appel resultó ser uno de los propietarios.

Por lo anterior, la Fiscalía General, a través de la FEMDO, inició una investigación.