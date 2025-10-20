logo pulso
PRI insiste en alianzas con Acción Nacional

Por El Universal

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
PRI insiste en alianzas con Acción Nacional

Ciudad de México.- Después de que el Partido Acción Nacional (PAN) determinó que —en su renovación como instituto político— ya no habría más coaliciones electorales con el PRI, diversos líderes del tricolor lamentaron la decisión blanquiazul, pero mandaron un mensaje a los panistas: “En 2027 debe haber alianzas estratégicas y temporales porque si la oposición va dividida, le facilitamos a Morena tener la mayoría en 2027, pero no va a quedar por el PRI”.

La secretaria general del partido tricolor, Carolina Viggiano Austria, advirtió que la determinación de no renovar alianzas electorales entre tricolores y azules dividió a los panistas, pues hay quienes consideran que “solamente juntos podemos enfrentar a un régimen tan autoritario, con tanta concentración de poder y dispuesto a todo, como es el de Morena”.

La lideresa priista dijo que en los siguientes procesos electorales hay que reconsiderar las cosas. “Yo creo que lo que importa ahora es no flaquear, es sostenerse, porque es mucho más fácil para muchos doblegarse ante el poder. Batallas menos, tienes menos ataques, menos hate en las redes, incluso hasta privilegios puedes tener, es más fácil hacer eso que mantenerse y que resistir. Eso es una decisión valiente que cada uno tiene que hacer una introspección”, expresó Viggiano.

