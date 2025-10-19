Pudimos ser Dubái, lamentan tabasqueños

Villahermosa, Tab.- “¿No necesita un repartidor?”, en la Zona Luz pasan personas con mochila al hombro, preguntando en los pocos locales abiertos por una oferta de empleo. El barrio mágico, inaugurado en 2023, presume más tiendas con productos asiáticos que con artesanías tabasqueñas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de desempleo en Tabasco para el segundo trimestre de 2025 fue de 4.94%, lo que implicó un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, cuando fue de 4.14%.

“¿Cuándo se hablaba de que el sureste creciera más que el norte de México?”, dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador un año atrás, el 2 de febrero de 2024, durante la inauguración del malecón de Villahermosa.

Cerca de 31 mil metros de andadores, locales comerciales y el mirador hacia el río Grijalva tuvieron un costo de 2 mil 965 millones de pesos, pero a más de un año de su inauguración no parece un punto turístico ni comercial. Luego de las 18:00 horas, la misma gente recomienda no salir.

“Pudimos ser Dubái, pero somos como Venezuela”, dice Alberto Naranjo -miembro del PRD en Tabasco y excolaborador del expresidente López Obrador- a El Universal en una entrevista dentro de su negocio en la misma Zona Luz, a un par de cuadras del malecón. Mientras Alberto recuerda cómo fue su despedida con el exmandatario, en la televisión de su negocio aparece constantemente la cara del exgobernador de Tabasco Adán Augusto López, y de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 revela que nueve de cada 10 tabasqueños se sienten inseguros en su estado. Mientras 70% de la población cree que la inseguridad es el principal problema en Tabasco, en segundo lugar colocan al desempleo.

Los mismos datos del Inegi afirman que al menos 31% de los hogares en Tabasco han sido víctimas de la delincuencia y se tiene la estimación de que se cometen 35 delitos por cada 100 habitantes.

Tabasco es el segundo estado con mayor percepción de inseguridad en el territorio nacional, sólo después de Morelos, con 89 y 90 puntos, respectivamente.