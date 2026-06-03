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Sancionarán a delegado de Sedesore por despensas en el PVEM

La dependencia tiene prohibido involucrar programas sociales con partidos políticos, dijo

Por Rubén Pacheco

Junio 03, 2026 12:11 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      La posible destitución de la dirigencia municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa de Reyes, sería una de las consecuencias de que se revelara el resguardo de despensas del programa Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) en dicha sede partidista.

      Así lo adelantó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien complementó que también se sancionará al delegado regional de la Sedesore que atiende el municipio villerreyense.

      Previo a realizar un recorrido en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), declaró que, si bien posiblemente la dependencia estatal no tiene donde almacenar el producto, en todo caso debían resguardarse en el palacio municipal.

      Gallardo Cardona catalogó como reprobable que el Comité Municipal villerreyense del PVEM haya cometido dicha irregularidad, sobre todo, porque la Sedesore tiene prohibido inmiscuir los programas sociales con partidos políticos.

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      "Vamos a dar hasta las últimas consecuencias en ese sentido, y si el partido tiene que quitar a la dirigencia del municipal, lo tiene que hacer. Nosotros vamos a sancionar al delegado del Sedesore", advirtió.

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