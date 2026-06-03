logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | "Portales fake" deben ser penalizados, coincide Gallardo

Reiteró que hay sitios digitales que no facilitan contacto para réplicas y publican contenido falso

Por Rubén Pacheco

Junio 03, 2026 11:42 a.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En medio de los pronunciamientos de asociaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consideró que las páginas digitales deben ser penalizadas por uso indebido de contenido audiovisual con inteligencia artificial (IA), así como publicar contenido falso.

      Pese a lo declarado, atajó que su pronunciamiento no hace referencia a las iniciativas del diputado Héctor Serrano Cortés, sobre regulación de portales y manejo inadecuado creado a partir de inteligencia artificial (IA).

      El mandatario estatal exteriorizó que debe regularse el manejo de dichas plataformas, porque manipulan el contenido y no facilitan un correo electrónico o contacto para solicitar el derecho de réplica, respecto a la publicación de una información.

      "Son operadores políticos y claro que debe de haber una penalización, porque de primera instancia se están robando el trabajo de ustedes (...) a todos esos portales fake no los veo aquí filmando o tomando la nota para subirlo a su medio", reprochó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Recriminó que tales espacios no solo pretenden dañar la imagen pública de las personas en general, sino también apropiarse del contenido -audios y videos- de los medios de información formales y asumirse como periodistas.

      "Yo no voy hablar a nombre de ninguna iniciativa de ningún diputado. Yo voy hablar a título personal, lo que yo creo", exteriorizó.

      LEA TAMBIÉN

      Páginas digitales tendrían más obligaciones legales

      Deberían contar con datos de contacto visibles

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Video | Portales fake deben ser penalizados, coincide Gallardo
      Video | Portales fake deben ser penalizados, coincide Gallardo

      Video | "Portales fake" deben ser penalizados, coincide Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Reiteró que hay sitios digitales que no facilitan contacto para réplicas y publican contenido falso

      Decenas de militantes respaldan cese de líder petista: Diputada
      Decenas de militantes respaldan cese de líder petista: Diputada

      Decenas de militantes respaldan cese de líder petista: Diputada

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El dirigente estatal mantiene un trabajo "nulo" y "opaco", señaló Leticia Vázquez Hernández

      Advierten por tormentas fuertes y granizo en SLP
      Advierten por tormentas fuertes y granizo en SLP

      Advierten por tormentas fuertes y granizo en SLP

      SLP

      Redacción

      Protección Civil prevé lluvias intensas principalmente en las regiones Centro y Altiplano

      Continuarán las lluvias fuertes en la capital
      Continuarán las lluvias fuertes en la capital

      Continuarán las lluvias fuertes en la capital

      SLP

      Rolando Morales

      Se presentarán precipitaciones atípicas de moderadas a fuertes por la tarde-noche