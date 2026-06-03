Decenas de militantes respaldan cese de líder petista: Diputada

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La solicitud para destituir al comisionado estatal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Acosta Zavala, suma el respaldo de al menos 50 militantes de distintos municipios de San Luis Potosí, informó la coordinadora de la bancada petista en el Congreso del Estado, Leticia Vázquez Hernández, quien además sostuvo que el dirigente mantiene un trabajo "nulo" y "opaco".

La legisladora señaló que entre las inconformidades expresadas por la militancia se encuentra la falta de acercamiento con las bases del partido. Indicó que el movimiento para solicitar la remoción del comisionado continúa recabando apoyos entre integrantes del PT en diferentes regiones de la entidad.

Vázquez Hernández afirmó que Acosta Zavala no ha mantenido comunicación con los grupos internos del partido ni con las diputadas locales del PT. Señaló que la dirigencia estatal debería estar encabezada por una persona de San Luis Potosí que conozca las condiciones políticas y la dinámica interna de la organización en el estado.

"Lo que pasa es que tenemos nombrado por comisión una persona que no ha tenido acercamiento con nadie, con nadie, se ha manejado él solo, es una persona que desconocemos nosotros aquí en San Luis Potosí", declaró la legisladora.

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Las declaraciones ocurrieron después de que Guadalupe Vivas, coordinadora de afiliación del Distrito 12, acudiera al Congreso del Estado para exponer una denuncia por presunta violencia política de género contra el comisionado estatal. La militante también planteó inconformidades relacionadas con la conducción interna del partido y solicitó respaldo de las legisladoras petistas.

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La coordinadora parlamentaria informó que el caso será analizado antes de emitir un posicionamiento conjunto. Asimismo, señaló que la denunciante contará con acompañamiento de la bancada en los procedimientos que actualmente mantiene ante las instancias correspondientes.