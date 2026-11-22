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CIUDAD JUÁREZ, Chih.-La mañana del sábado el Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez, junto con el Colectivo de Madres y Familiares Unidas por Nuestras Hijas, realizaron la caravana "Ni Una Más", previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Yadira Cortés Castillo, integrante de la Red Mesa de Mujeres, en esta frontera, comentó que la caravana tiene como objetivo visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres y hacer una exigencia de justicia por quienes han sido víctimas, pero, sobre todo, se busca la prevención a estos delitos.

"Además, pues, [se busca] abrazar y acompañar a madres y familiares de víctimas de feminicidio, de desaparición", expresó Cortés Castillo previo al inicio de la caravana.

La caminata comenzó por la mañana en el Umbral del Milenio, en la entrada a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encuentran colocadas 14 cruces rosas de víctimas de feminicidio.

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A la caravana Ni Una Más se unieron alrededor de 40 vehículos de madres de las víctimas y de los colectivos que las acompañan, como Red Mesa de Mujeres, Casa Amiga, Programa Compañeros, Sin Violencia A. C., entre otros.