Sheinbaum rechaza que Trump haya condicionado el T-MEC
La presidenta negó que su homólogo en Estado s Unidos haya pedido la entrega de "narcopolíticos"
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó tajantemente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya condicionado la entrega de narcopolíticos a cambio de la firma del T-MEC.
"Nada de eso. Nunca ha usado la palabra narcopolíticos en sus conversaciones. En general en las llamadas de teléfono hablamos de seguridad y de comercio", explicó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
"Le damos nuestros puntos de vista y normalmente al cierre de la conversación decimos que sigan trabajando los equipos para ver si podemos llegar a un acuerdo, sobre todo en el tema de comercio, que es lo que hoy se está trabajando, porque el tema de seguridad hay mucha comunicación", dijo.
Adicionalmente, negó que su homólogo estadounidense le haya reclamado por la inacción contra narcopolíticos y sostuvo que "recuerden que ellos están en campaña y muchas veces quieren usar a México como parte de su campaña".
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Sheinbaum reconoce iniciativa de ayuda de Trump en producción de petróleo en México
Por otro lado, la Mandataria reconoció que el presidente Trump ha planteado la posibilidad de "ayudar" en la producción de petróleo en México.
"Sí ha planteado en algunos momentos que sí puede ayudar, él lo plantea así, en la producción de petróleo, y en todos los casos hemos sido claros. Le he dicho al presidente Trump, aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes y aquí no se puede dar derechos de petróleo", expresó.
"Sí se ha tocado ese tema, no ha habido ni insistencia, sino sencillamente se aclara de que en México no se puede eso", agregó.
Asimismo, la presidenta admitió que el presidente estadounidense también ha pedido que México incremente sus compras de gas natural a ese país.
"Es un tema que se tocó en alguna de las llamadas. Nosotros le planteamos que tenemos cinco plantas nuevas de ciclo combinado, pero que también queremos desarrollar más el gas natural", declaró.
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